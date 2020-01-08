防堵奧步 韓競辦告台灣國抹紅

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室昨天舉行記者會，以行動劇展現對手可能的選舉奧步。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜昨親自出席韓競辦舉行的防奧步記者會表示，民進黨選舉出奧步，已是婦孺皆知，期待所有參與競爭者，寧願乾淨的輸掉這場選舉，絕對不要骯髒的贏得選舉，「走一條康莊大道，不要走邪魔歪道」。

韓競辦表示，只要發現類似狀況，會立即提刑事告訴，且絕不撤告，追究到底。獨派團體台灣國昨日下午二時許，在台北市忠孝西路及中山北路口、行政院斜對面大樓頂懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」巨型布條，韓競辦一小時後立即報案。

韓競辦徵求選舉一○八招奧步，昨舉行記者會，用行動劇呈現最多共鳴的四招：苦肉計，自導自演製造衝突與悲情，引發支持者仇恨；變臉技術，過去有假錄音帶、假光碟，現科技更先進，不是賣菜郎也能修成賣菜郎；半路認親；終極抹紅。

韓國瑜表示，短短數日收到逾四千件投稿，他心裡非常酸楚。在民主萌芽起步的時候，會教導一般民眾注意選舉花招，沒有想到二○二○年民主這麼成熟，還在預防選舉奧步，對台灣民主政治，何嘗不是一個諷刺。大家都認為，民進黨一定出奧步，只是不知道這次什麼花樣。

台灣國在昨日下午二時許，突然前往行政院斜對街大樓頂樓，懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨型布條，轄區中正一警分局警員接獲民眾報案，立即趕到現場蒐證，並要求在場的王獻極、陳峻涵等四名台灣國成員拆除，下午約三點十分，台灣國成員拆除布條，但將現場照片張貼在臉書上。

韓競辦獲悉後，總發言人王淺秋趕往中正一警分局報案並製作筆錄，控告台灣國公然散播不實訊息，意圖使人不當選。