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2020總統立委選舉 即時開票結果直播看這裡

選舉找網紅有用嗎？專家老實說：最大贏家是他

2020總統立委選舉 即時開票結果直播看這裡

2020-01-11 08:11聯合新聞網 綜合報導

你今天投票了嗎？2020總統暨立委大選投票正如火如荼進行中，聯合新聞網「決戰2020大選開票專區」將在下午4點後同步進行開票實況。除了總統各區域立委不分區立委的最即時完整票數統計，也會和宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文陣營隨時連線，帶給網友們最新戰況。更不可錯過內容精彩的直播節目，專業主持人彙整圖表數據並邀請來賓分析戰局，跟緊聯合新聞網讓你完整掌握大選詳盡資訊！

2020總統、立委、政黨票選舉 最完整開票實況專區

今天下午4點後將進入開票程序，除了最新開票數據，直播節目精采不斷線，主持人蔣宗裕會在棚內和來賓同步討論得票狀況，並不定時穿插各候選人競選總部畫面，開放即時留言區邀請網友一起來「鬥嘴鼓」。

聯合新聞網「決戰2020大選專題」提供最即時且完整的開票數據，以圖像化方式呈現總統大選三組候選人的領先縣市，讓你一目了然哪些縣市變天了。區域立委則以選區劃分，依照縣市及選區篩選，即能看出支持的候選人得票狀況。想要查詢你的所在選區，只要直接搜尋居住的里名，或是候選人名稱，同樣也能掌握最新得票資訊。政黨票(不分區立委)也貼心畫上5%得票率的門檻線，讓你能迅速掌握關心的政黨席次分配情形。

今晚開票結果出爐後，聯合新聞網也將在第一時間放上完整當選名單，並將以數據分析、圖像化的方式，整理出簡單易懂的圖表。完整比較歷屆選情、得票、各方勢力版圖消長，及選後情勢變化，並有系列專題報導講解選情。1月11日全天候的精彩即時內容，絕對不要錯過！

2020大選將在稍晚下午4點開票，聯合新聞網將提供最完整選舉結果和分析。圖擷自U...
2020大選將在稍晚下午4點開票，聯合新聞網將提供最完整選舉結果和分析。圖擷自UDN2020大選專題
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