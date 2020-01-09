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2020大選投票注意事項 「三寶」不能忘、這些雷別踩

2020-01-09 07:30聯合新聞網 綜合報導

2020總統暨立委選舉1月11日進行投票。示意圖／聯合報系資料照
2020總統暨立委選舉1月11日進行投票。示意圖／聯合報系資料照
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2020總統暨立委選舉1月11日登場，決定好要怎麼投了嗎？當天除了選總統、區域立委外，還有一張政黨票可投給心中屬意的政黨。前往投票時有哪些事項該注意，《聯合新聞網》大選專題也一一整理供大家參考，未來4年的生活，就由您手中神聖的一票來決定。

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這次選舉，將會選出中華民國第15任總統及副總統、第10屆立法委員，另外還有一張「政黨票」，可讓除了國、民兩大黨之外的小黨，有機會在國會中扮演關鍵少數，條件為「政黨票」得票率需超越5%門檻。新出爐的第10屆立法委員將在2月1日就職，第15任總統及副總統則在5月20日就職。

投票日期、時間、地點

2020總統大選及立委選舉投票日期為1月11日上午8時至下午4時，投票所多數設在所住戶籍地附近學校或是村里民活動中心，確切地點詳列於中選會寄發的投票通知單，也可上中選會網站查詢。建議可提早前往排隊投票，以免逾時不候。

想返鄉投票的北漂、南漂民眾，建議也提前訂妥交通工具。

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哪些人可以投票？

選罷法規定，只要是「中華民國國民」、「年滿20歲以上」、「未受監護宣告」，投立委與政黨票須在台居住達4個月以上、投總統副總統票須在台居住達6個月以上，符合以上規定者才具投票資格，新住民朋友符合上述條件，同樣具有投票資格。

投票時要帶什麼？

最重要的「投票三寶」：國民身分證、印章、投票通知書，千萬不能忘！

若真的忘了帶該怎麼辦呢？如果忘了帶投票通知書，別緊張，只要投票工作人員能在「選舉人名冊」找到你的名字，還是可以投票的。若是沒帶印章，可以以按指印或簽名代替。

若忘了帶身分證，是不是也有補救方法呢？「沒有、沒有、沒有」，很重要所以說三次，沒有身分證就無法領選票，也無法以駕照、健保卡或戶口名簿替代，因此記得一定要帶國民身分證。

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投票時有哪些禁止行為？

‧禁止攜帶手機進入投票所

‧禁止拍照

‧禁止拉票

‧禁止穿戴候選人、政黨、標語衣物，拿旗幟、看板等

‧禁止亮票、撕毀或將選票帶出投票所

‧禁止將除選票以外的任何物品放人票匭

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依選罷法規定，選舉當日違規進行競選或助選活動，罰款50萬起跳，最高可罰500萬元；違規亮票者可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金；故意撕毀選票或將選舉票以外之物投入票匭，處新台幣5千元以上5萬元以下罰鍰。

投票流程

‧出門前確認帶妥「投票三寶」：身分證、印章、投票通知單，前往投票所。

‧排隊等候進入投票所，出示身分證和投票通知單予工作人員查核身分。

‧領取選票：將「投票三寶」交予工作人員，於「選舉人名冊」蓋章，領取3張選票，分別為「總統、副總統選票」、「本區區域立委選票」、「選舉不分區立委的政黨選票」。

‧至圈選區，在各選票上蓋下選圈章。切記，只能使用中選會提供的圈選章蓋於選票上，簽名、蓋私章、按手印、劃記任何記號或空白，都將視為「無效票」（廢票）。

‧將選圈好的選票，依選票顏色投入票匭。只能投入選票，否則會被罰款，亦不可亮票，「技術性亮票」也請避免。

‧離開投票所。

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1月11日下午4點結束投票後，各投票所將立即進行開票作業，《聯合新聞網》大選專題也將同步連線開票，選舉結果立即報你知，請隨時關注。

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