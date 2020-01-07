嘉義拚場…蔡英文：藍唱衰改革 李佳芬：蔡政府整人遊戲

民進黨正副總統候選人蔡英文（中）及賴清德（左）昨晚在嘉義再度合體，蔡批韓國瑜拿所有時間罵她，卻沒有解決問題的方法。 記者季相儒／攝影 分享 facebook 選戰最後階段，民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德昨晚在嘉義市「合體」衝刺選情。蔡英文批評國民黨候選人韓國瑜，「政見沒提出幾個，卻把政見會、辯論會所有時間都拿來罵我」，罵她沒關係，但她要問韓國瑜，「總統是要解決問題，他解決問題的方法在哪裡？」

國民黨昨晚在嘉義市辦造勢晚會，總統候選人韓國瑜妻子李佳芬（中）請求選民給國民黨一次機會，如果做不好就換人。 記者林澔一／攝影 分享 facebook 國民黨昨晚在嘉義市舉辦選前造勢晚會，國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬代夫出征，李佳芬高喊，今年一定要讓貪汙、腐敗的政府下台，國民黨會好好把握得來不易的執政權，因為當國民黨不在，老百姓就要過苦日子。

民進黨昨晚在嘉義市造勢晚會，主辦單位喊出十萬人到場。國民黨這場造勢大會與民進黨總統候選人蔡英文嘉義縣市聯合造勢場相距約五公里，形成藍綠大車拚。主辦單位原以為韓未到場、李佳芬代打，人數不多，未料群眾熱情不減，人潮連綿一公里，主辦單位宣稱現場人數達五萬人。

蔡英文表示，「嘉義不只要贏，還要大贏」。話鋒一轉，蔡英文說，台灣要進步、要民主自由，要走向世界，「但有個力量一直想拉著我們」。

蔡英文說，不論年金改革、經濟改革、立法保護民主、為農產品觀光找國際市場，「他們統統唱衰我們」。上周軍隊出了意外，對手不是穩定軍心、安慰家屬，而是牽拖「國運問題」。政黨可以有競爭，但對軍人只有一個選項，就是團結，「我們不要在國家的傷口上撒鹽，選舉也不要選成這樣」。

蔡英文說，對老人照護，她推動長照二點○，就任時長照預算只有五十億元，今年開始四百億，未來增加到六百億，「台灣所有總統裡，我敢說我是最照顧老人的總統」。對孩童的照顧，未來零到六歲的小朋友，「國家跟你一起養」。

李佳芬說，她和韓國瑜被舖天蓋地抹黑，黑到不知發生什麼事，自嘲與韓國瑜是天下最黑的夫妻。她說，韓國瑜就任高雄市長，市區都是爛路，有人問韓為何不查弊案？韓說因為地方首長沒有司法指揮權，所以才主張重啟特偵組。

李佳芬批蔡政府玩整人遊戲，年改讓軍公教受屈辱，農作物價格差，一例一休勞資對立，很多過去支持民進黨的台商告訴她，希望看到中華民國可以有健康的兩黨政治，能夠有兩黨制衡，讓老百姓保有最大的權利，卻看到曾經支持的民進黨要消滅他的國家，自己的中華民國快不見了。