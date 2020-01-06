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拚凱道晚會 韓國瑜籲蔡英文說明叛國論

2020-01-06 18:04台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜（中）將舉辦凱道勝利晚會，號召百萬庶民上街頭，藍軍、知識青...
國民黨總統候選人韓國瑜（中）將舉辦凱道勝利晚會，號召百萬庶民上街頭，藍軍、知識青年大集結。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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「只等那信號一亮，只等那信號一響。我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗！」國民黨總統候選人韓國瑜6日宣告將舉辦「1/9凱道勝利晚會」，號召百萬庶民上街頭，他也透露會有2名神秘嘉賓登場。回應民進黨立委林靜儀的叛國論失言，韓表示，發言是否反應蔡英文內心深處看法，蔡總統必須出面澄清。

藍營大團圓

韓國瑜一面宣告密碼啟動，也提醒：總統投2號，區域投國民黨，不分區投9號。秘書長曾永權也指出，9日的凱道大會師勝利晚會，15位黨籍縣市長、北北基的立委候選人都將出席力挺韓國瑜，連戰、馬英九、吳敦義歷任主席也都會到場力挺。

「台北市與新北市準備好了！」台北市黨部主委黃呂錦茹與新北市黨部主委李乾龍向支持者發出「穿雲箭」，強力號召庶民一起站出來。李乾龍則強調，期待去年9月8日三重疏洪道的盛況再現，熱愛中華民國的同胞要支持韓國瑜前進總統府。

促蔡說明叛國論

有關日前蔡競辦發言人林靜儀接受德國之聲訪問，說出「主張統一就是叛國」的言論引發軒然大波，韓國瑜表示，林靜儀的發言是否反應蔡英文內心深處看法，總統必須負責任向國人報告。此外，若擔任總統是否會保障其台獨言論？韓國瑜拍胸脯擔保：「只要我擔任總統，台灣人民的言論自由，我會百分之百地保障！」

韓國瑜重申，林靜儀身為民進黨國際部主任，又是蔡英文總統競辦的發言人，講出這麼激烈的言辭，意識型態這麼讓人擔心，是不是反應蔡英文總統的想法？韓說，「蔡英文總統一定要講清楚，不能用林靜儀講話可能被誤解，就呼嚨帶過去。」

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2020選舉韓國瑜蔡英文林靜儀

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