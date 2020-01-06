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台灣總統大選 在台港人擔憂協助中斷

2020-01-06 14:34德國之聲 德國之聲

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(德國之聲中文網) 根據路透社報導，有一些香港示威者擔憂，如果由立場親近北京的國民黨總統候選人韓國瑜當選總統，蔡英文總統先前提供給香港示威者的協助可能就此中斷。

台灣即將在1月11日舉行總統大選。目前，由於台灣沒有法律可以處理政治庇護，蔡英文政府以個案處理的方式，讓將近60名曾經參與過示威的香港人暫時延長他們在台灣的簽證。

化名Jero、今年三十幾歲的香港示威者說：「如果韓國瑜當選，我會馬上買一張機票逃去別的國家。 」

Jero在一個支持香港人的社運團體贊助下，住在台北的一間小套房。他說，曾在去年7月1號參與衝擊香港立法會，因為害怕會被控以最高10年刑期的暴動罪，所以用觀光簽證搭飛機到台灣。

另一名化名Roger的示威者在7月就已經用觀光簽證抵達台灣，之後他的簽證獲得兩次延長：「香港人正在奮力抵抗中共，我們要怎麼樣才能說服自己說，國民黨也是反對中國共產黨的？」

今年二十幾歲的香港示威者Tiffany現在也在台灣。她呼籲台灣人投票給蔡英文，捍衛台灣島的主權。她說：「我想要在台灣讀書、找工作。」她說：「我希望台灣人能珍惜他們手上的選票。」

香港民間發起「保護傘」計劃

在過去半年一直義務協助香港示威者的香港律師黃國桐發起「保護傘」計劃，籌集資金在台開設至少10間早餐店或二手衣店，以便為抗爭者申請工作簽證留在台灣。 黃國桐表示，這個計劃主要由台港兩地的匿名支持者贊助，當中也有很多人是律師、醫師等專業人士。

另外，台灣的基督長老教會濟南教會牧師黃春生已經收容了超過百名示威者。根據台灣媒體《風傳媒》報導，他從8月開始協助港人募集防御性物資。他在接受路透社采訪時說，接下來會為在台港人設立一個基金會，以便協調資金協助港人尋求庇護。 他也說有一些香港人相信自己不會被起訴，已經回去香港。

一名熟知內情的政府高層向路透社透露，蔡英文政府大約在半年以前就開始幫助出於「政治因素」逃到台灣的香港示威者，至今已經以「個案處理」的方式協助了大約60名示威者，有的是多次延長觀光簽證，有的是協助申請學生或工作簽證。

該官員說，政府不會遣返這些已經抵達台灣的示威者。他說：「如果我們不在香港人有難的時候出手相助，將來如果台灣人有難，誰還會來幫助我們？」

總統候選人如何看待香港示威者

香港的情勢在台灣大選中扮演重要角色。 在香港的局勢升溫的背景下，蔡英文誓言要保護台灣島的主權，拒絕中國提出的「一國兩制」。

另一名總統候選人韓國瑜，雖然在過去的互動上都呈現出更願意親近北京政府的立場，但是針對香港人的遭遇，也發出了同情的聲音。

韓國瑜陣營的發言人王淺秋在接受路透社採訪時，也提醒香港人不要被蔡英文陣營所利用：「我希望他們真實理解韓國瑜先生對民主與自由的堅持。」她說，「他反對的是挑釁、衝突與戰爭，他是完全支持香港人的民主與自由。 」

然而國民黨陣營在1月3日發出的聲明中，要求蔡英文政府「說明到底已經庇護多少反送中暴力份子來台」，引發民進黨競選總部副執行長林鶴明批評說法前後矛盾，「令人難以理解」。

兩黨如何看待《難民法》

台灣雖然是兩公約的簽署國，而承諾不會遣返受到政治壓迫的人回到會被迫害的國家，但是台灣同時也缺乏處置政治難民的相關法律。現在任何香港示威者來台都是按港澳條例第18條，並以「個案處理」的方式接應。 針對是否修訂《難民法》接應香港示威者，德國之聲在12月分別採訪了國民黨與民進黨陣營。

國民黨副總統候選人張善政表示，要採取實質的方式幫助香港人。他說，如果香港人要用《難民法》、或是類似《難民法》的法律才能被照顧到的話，「我們要把實質的東西放在優先。」

針對同樣的問題，時任蔡英文競選總部發言人的林靜儀則是擔憂修訂《難民法》也不能幫助香港人庇護，因為在中華民國的憲法架構下，香港人是屬於港澳條例適用的對象。她說：「修了《難民法》之後，香港人不是在《難民法》裡面可以使用的那群人。也就是說，我們修了難民法，你第一個考慮的可能會是羅興亞人，可能不會是香港人。」

至於港澳條例裡面的規定不夠詳細，沒有列明申請庇護的話應該花多少時程、什麼資格、要件是什麼、要提供什麼資料，林靜儀回應: 「這不是大學聯考簡章。這裡面尤其是牽涉到對另外一個國家的政治迫害者來到這個國家，我要做庇護。我想在這裡面有些東西是不能在上面寫得這麼明確，但是政府其實在這裡面是做的。」

羅法/夏立民(路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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