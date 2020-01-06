參加喜宴為何想婚？ 張善政與青年互動展現幽默

國民黨府總統候選人張善政（下中）與論壇青年大合照，並表示這樣的論壇未來還要不斷舉辦。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「我去告別式也沒有想死的念頭啊，為何參加喜宴就要想結婚呢？」國民黨5日舉辦即時互動式論壇，青年針對不婚不生的議題如此幽默回應。副總統候選人張善政傾聽青年意見表示，這樣的論壇還要再辦，在當選之後，總統府或行政院都可以辦，讓青年朋友暢所欲言，現場還有國政團副總召蔡玉玲、立委候選人陳以信等出席回應。

談創業與出國發展

50幾位參與者用app即時就公共議題回應想法，發言表達意見者也相當踴躍。網紅「歷史哥」分享，「有些人興致勃勃想要開飲料店，但才3個月就開始負債，創業一定要有熱忱，要自己顧店，你想工讀生會幫你嗎？」一定要結合自己的興趣，再來要有獨特性跟創意，要做出差異化與市場區隔，自己就是最好的品牌，要把自己包裝好。

對於出國工作？44%完全可以接受，31%如果台灣有機會就不考慮。陳以信說，出國念博士時借了200萬，如果政府有補貼100萬的話，就可以早點結婚（眾笑）。蔡玉玲則說，當年選擇去IBM是最棒的決定，現在走科技法律跟區塊鏈的路，並不是說當法官不好，但那1年就改變了一輩子，看到的東西很不一樣。

經濟看好度與展望

對台灣未來經濟前景是否感到憂心？49%感到非常憂心。一位曾留英的青年說，脫歐之後有很多人離開倫敦，因為環境已經不像以前那樣歡迎世界各地的人，台灣做為一個小島需要各地的刺激跟創造，經濟才會發展，過去幾年社會環境把自己包起來，連自己社會內部也在對立，不會有前途。

是否覺得所有的福利跟好處都被上一代耗盡？有32%的人覺得「未必，但他們要負部分責任。」青年說，這一代更關心環保議題，1960~1070年代台灣的環境受到嚴重的打擊，這一輩的人在成長過程中會受到影響，下一代孩子過敏比例已逐年攀高，當務之急應該不要再燒燃煤。

基本工資、雙語教育

「為何傳統小吃店、早餐店愈來愈少，而被連鎖早餐店所取代？」青年對於基本工資持反對意見，因為傳統店面無法負擔基本工資成本，希望政府不是一味調整基本工資。基本工資調漲其實是齊頭式平等，少子化才是更關鍵的重要議題。

app調查參與者對於各項議題的困擾程度，最大的是雙語教育，再來是長照高齡化問題，住房問題、國家安全、主權問題等。有國際交流經驗的青年表示，雙語教育愈小愈好，這樣才有更大的資源能跟世界對話。不要說歐美國家，要南進到越南等東南亞國家，現在最流行的就是有腔調的破英文，就算有100萬可以出國，英文完全不好又怎麼增值自己呢？

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