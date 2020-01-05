韓國瑜：當選改革國民黨 重啟特偵組

國民黨總統候選人韓國瑜（中）昨到板橋輔選新北立委候選人柯志恩（左），呼籲下架民進黨。 記者潘俊宏／攝影 分享 facebook 國民黨總統候選人韓國瑜昨回防新北，在結束中和的掃街後回到板橋替立委候選人柯志恩、林國春站台，現場湧入超過兩萬名支持者。韓國瑜表示，他若當選總統，首要做的四件事情，第一、建立一套清廉、正派的執政團隊；第二、重啟特偵組，嚴辦貪官汙吏；第三，徹底改革國民黨，更貼近民意、與時俱進，讓支持者感到驕傲；第四、若國民黨立院過半，他一定和立委一起重新擦亮中華民國招牌，讓周邊國家為台灣崛起感到震撼。

韓國瑜批評民進黨通過的台獨綱領，口口聲聲說會往台灣獨立的方向，結果卻不敢獨立，根本是「假台獨真貪汙」；口口聲聲追求台灣的言論自由，但反滲透法都還沒通過就在網路上查水表，顯示出「假民主真腐敗」；口口聲聲說愛主權，結果愛到哪裡去？

對於蔡英文總統說沒有成立特偵組的必要，韓國瑜強調，特偵組是專門針對立委以上的部長、副部長、院長、副院長、總統、副總統的貪汙嚴查嚴辦，為什麼民進黨要廢？當然幫貪官開綠燈之路。

韓國瑜痛斥民進黨控制百分之九十的台灣媒體，養網軍造成優秀外交官自殺。這就是民進黨所謂最驕傲的民主，結果現在台灣言論自由已快窒息。

韓國瑜說，還有五天就要投票，民主民主人民做主，也是自作自受，三年半前大家決定把選票投給民進黨，讓遠離民意、辜負人民期待的國民黨下台。他強調，有幾流的人民，就會選出幾流的民意代表；有幾流的民意代表，就會監督出幾流的政府；有幾流的政府，就會有幾流的政治效率，幾流的政治效率就會有幾流的國家，呼籲一定要選出最優質的民意代表，創造清廉、優秀、勤勞、貼近民意的政府。

韓國瑜昨先赴桃園大溪故總統蔣經國陵寢獻花追思，謁陵後與蔣經國的媳婦蔣方智怡短暫交談，蔣方智怡送給韓「蔣中正總統五記」套書及「蔣中正民國三十一年日記」等書籍，希望韓借鏡兩位蔣前總統的治國理念。韓國瑜表示感謝，一定會仔細拜讀。