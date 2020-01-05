選戰衝刺 中彰投政治大咖齊聚

選舉投票日倒數，選味更濃厚，藍、綠、白、橘等政治大咖昨群集中彰投，有站上車隊掃街，或深入市場拜票，也有到人潮眾多的宮廟祭拜，一整天街頭熱鬧滾滾，選民直說:「轉角就可遇上政治明星了！」

李佳芬昨天來南投助選，從早市到晚市力助許淑華及馬文君，從早市、各大宮廟、甚至拜票走進黃昏市場。記者黑中亮／攝影 分享 facebook

藍 郝龍斌、李佳芬站台

藍營昨有總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬到南投，為好姐妹許淑華、馬文君加持，陪她們們連拜9個宮廟、2個傳統市場，以親和力向民眾、攤商逐一握手爭取支持；李佳芬今繼續為彰化候選人站台。國民黨副主席郝龍斌出席彰化立委候選人謝衣鳳的造勢大會，大家先為黑鷹墜毀事件默哀祈福。

彰化縣立委第一選區候選人陳秀寶昨午在民進黨主席卓榮泰陪同下到福興鄉鎮平村浩天宮參拜。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

綠 蔡英文、陳建仁加持

綠營的總統候選人蔡英文一早就到南投，陪蔡培慧參香，幫兩人拉票，更特別繞到埔里花卉物流中心視察。副總統陳建仁也站上車隊，在台中幫無黨候選人洪慈庸助選。黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、秘書長羅文嘉輪番上陣，在彰化陪候選人站上車隊，或深入市場掃街，在選前做最後衝刺。

民眾黨主席柯文哲（右）昨在台中市替黨籍立委候選人掃街造勢。記者黃寅／攝影 分享 facebook

白 柯文哲陪同掃街

民眾黨主席柯文哲已多度到台中，昨選前黃金周日，他再度以車隊掃街和拜廟方式，陪台中的民眾黨候選人衝刺選情，「阿伯」還貼心安排在市民廣場與粉絲拍照，人氣頗旺，支持者大排長龍。

橘 宋楚瑜台中衝刺

橘營的宋楚瑜也選在台中衝選情，參加溫馨的捐發票贈春聯活動，參拜松竹寺、也參與座談會；被問到為何沒辦大型造勢晚會，他說造勢要動員、花經費，親民黨沒有這個冤枉錢。

也因為一整天政治大咖在中部街頭跑透透，昨天有不少民眾在臉書po出照片說，一出門就偶遇電視上才看得到的「 大人物」，終於感覺到有選味了。