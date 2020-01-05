選戰衝刺 中彰投政治大咖齊聚
選舉投票日倒數，選味更濃厚，藍、綠、白、橘等政治大咖昨群集中彰投，有站上車隊掃街，或深入市場拜票，也有到人潮眾多的宮廟祭拜，一整天街頭熱鬧滾滾，選民直說:「轉角就可遇上政治明星了！」
藍 郝龍斌、李佳芬站台
藍營昨有總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬到南投，為好姐妹許淑華、馬文君加持，陪她們們連拜9個宮廟、2個傳統市場，以親和力向民眾、攤商逐一握手爭取支持；李佳芬今繼續為彰化候選人站台。國民黨副主席郝龍斌出席彰化立委候選人謝衣鳳的造勢大會，大家先為黑鷹墜毀事件默哀祈福。
綠 蔡英文、陳建仁加持
綠營的總統候選人蔡英文一早就到南投，陪蔡培慧參香，幫兩人拉票，更特別繞到埔里花卉物流中心視察。副總統陳建仁也站上車隊，在台中幫無黨候選人洪慈庸助選。黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、秘書長羅文嘉輪番上陣，在彰化陪候選人站上車隊，或深入市場掃街，在選前做最後衝刺。
白 柯文哲陪同掃街
民眾黨主席柯文哲已多度到台中，昨選前黃金周日，他再度以車隊掃街和拜廟方式，陪台中的民眾黨候選人衝刺選情，「阿伯」還貼心安排在市民廣場與粉絲拍照，人氣頗旺，支持者大排長龍。
橘 宋楚瑜台中衝刺
橘營的宋楚瑜也選在台中衝選情，參加溫馨的捐發票贈春聯活動，參拜松竹寺、也參與座談會；被問到為何沒辦大型造勢晚會，他說造勢要動員、花經費，親民黨沒有這個冤枉錢。
也因為一整天政治大咖在中部街頭跑透透，昨天有不少民眾在臉書po出照片說，一出門就偶遇電視上才看得到的「 大人物」，終於感覺到有選味了。
留言