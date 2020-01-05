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學術界再挺「英德配」 籲民眾理性抉擇

2020-01-05 17:36台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

支持蔡英文、賴清德的連署活動25日於台大校友會館舉行，超過600人報名的人潮也將...
支持蔡英文、賴清德的連署活動25日於台大校友會館舉行，超過600人報名的人潮也將現場擠得水洩不通。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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學術界再次表態挺英德！由中研院院士陳定信發起的支持英德配活動25日於台大校友會館舉行，超過600人報名的人潮將現場擠得水洩不通。陳定信表示，秉持知識分子的良知與專業判斷，蔡英文是目前能力最佳的總統候選人。

學術界挺綠營

「學界挺英德，全力拚改革。」2020總統大選海內外學術界連署行動活動現場，口號呼聲大聲迴響，陳定信表示，短短2個月就吸引1828名學者參與連署，在關鍵時刻挺身而出，也是民主及人權制度彰顯的最佳表現。

包括中研院院士周昌弘、吳茂昆、李德財及大同大學吳建國、台體大陳全壽、台師大黃光彩、中興大學蕭介夫、北商大賴振昌等前校長都出席表達支持之意，連署發起人包括22名中研院院士、30名大學前校長。

肯定蔡英文堅定立場

陳定信指出，面對中國國家主席習近平不斷的文攻武嚇，蔡英文都毫不畏懼迅速反擊，「像是告台同胞書後，蔡總統馬上強調台灣絕對不接受一國兩制，令大家都很敬佩。」他表示，日前通過的反滲透法，則讓國家安全及主權都多一層保護，香港反送中的慘烈情況到現在方興未艾，也顯示了一國兩制的不可行。

「年金改革讓在場許多學者都受到影響，但蔡總統也大刀闊斧。」陳定信表示，儘管蔡英文仍有值得商榷及檢討的地方，但綜合轉型正義、守護民主的堅定立場、托育公共化、永續發展及擺脫對中國經濟依賴等政績後，顯示其改革方向正確且全面，「支持能夠讓理想落實、讓民眾託付理想的候選人。」他補充。

這場由陳定信號召的活動，去年11月25日曾邀請民進黨副總統候選人賴清德出席，會中賴清德也肯定稱「學術界是社會的良心」，今天公佈的學術界連署結果，則有德國、美國、日本、法國、捷克、新加坡、越南、韓國及澳洲等13個國家的海內外學者共1828位參與，也衝破2016年的1688位紀錄。

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