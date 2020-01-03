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「用詞不夠精確」林靜儀道歉 辭蔡陣營發言人

2020-01-03 14:30聯合晚報 記者周佑政／台北報導

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀。 圖／聯合報系資料照
民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀。 圖／聯合報系資料照
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民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀，在接受外媒德國之聲訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」，德國之聲也以此作為標題報導。林靜儀今天表示，對於在近半小時訪談過程中用詞不精確，恐造成誤解或過度渲染，引起紛擾，她即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。

蔡英文競辦也發表兩點聲明指出，我國是民主國家，國家的未來，應該由2300萬人民共同決定，「這就是我們的基本立場」。政府的政策也非常清楚，就是維持台灣自由民主現狀，維持中華民國主權獨立現狀。

競辦表示，兩岸事務上，一如蔡總統於新年談話所重申的「四個必須」，也就是中國政府必須要正視中華民國存在的事實、必須要尊重2300萬人民，對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式，來處理我們之間的歧異、必須是政府，或政府所授權的公權力機關，坐下來談，而民主與威權，無法同時存在於同一國家。香港人民做了示範，告訴我們「一國兩制」絕對不可行。

林靜儀表示，明確的說法是，在中共堅持武力併吞台灣並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，是對於我國主權的威脅，也會對國家安全造成危害。

「我們了解台灣內部對於統獨爭議與主張或仍存在些許差異。」林靜儀說，而台灣的民主制度保障言論自由，國家的未來也應該基於民主制度，由人民的意志來決定，但附和中共對我們武力併吞侵犯的主張，是不能認同的。

林靜儀統獨

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