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瞄準超級星期天 韓蔡決戰桃園

2020-01-02 23:58聯合報 都社中心／連線報導

桃園市第五選區立法委員候選人蔣絜安率競選團隊，以饒富客家風情「踩馬舞」結合「電音...
桃園市第五選區立法委員候選人蔣絜安率競選團隊，以饒富客家風情「踩馬舞」結合「電音三太子」，吸引民眾目光。 記者張弘昌／攝影
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選戰進入倒數，昨受黑鷹失事影響，藍綠陣營都暫停選舉造勢，有候選人改以參拜祈福取代掃街或辦會勘強化問政績效。5日是選前黃金周最後1個超級星期天，藍綠總統候選人韓國瑜蔡英文將先後到桃園與黨籍候選人合體造勢，訴求團結迎接勝選。

民進黨昨天早上7點半發起全國候選人同步站路口拜票，桃市立委候選人蔣絜安發揮創意，以踩馬舞結合電音三太子拜票，吸引選民目光。新竹市鄭宏輝拜完票後邀來副總統候選人賴清德到多個宮廟參拜。

總統府秘書長陳菊昨到苗栗縣頭份市義民廟參拜，並為黨籍候選人徐定禎打氣；第1選區國民黨陳超明控訴民進黨羅貴星團隊涉嫌賄選，羅回擊陳是不實影射，將研議是否要提告。

昨天黑鷹迫降失事造成8人罹難，藍綠立委候選人停止公開造勢，原本敲定的大咖輔選也喊卡，候選人紛紛發文悼念。竹縣國民黨立委候選人林為洲，今原定由朱立倫陪同掃街改為參拜天后宮，桃市民進黨立委候選人鄭寶清續辦國道二號新設中平路交流道會勘。

5日選前最後超級星期天，國民黨規畫韓國瑜造訪桃園，當天早上10點先到大溪頭寮陵寢謁陵，在故總統蔣經國逝世紀念日前夕追思致敬，接著轉往蘆竹光明國小參加榮耀翻轉團結大會，與陳根德等6名黨籍立委候選人合體。

民進黨在5日傍晚辦大型造勢，「勇敢自信‧護台同行」桃園晚會在桃園區青溪公園對面舉行，除6名黨提名加禮讓的立委候選人到場，卓榮泰、鄭文燦、陳建仁、蔡英文等人都將現身晚會。

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