新聞眼／重大事件逆轉選情？看候選人危機處理
從二○○○年總統大選至今，選前都曾發生震驚全國的重大事件。一九九九年發生九二一大地震，當時總統大選暫停至少一個月；今年大選前九天發生黑鷹意外，藍綠政黨都宣布停止競選活動，可能成為影響選情的變數。
二○○○年總統大選，民進黨提名陳水扁參選總統，在九月規畫五場造勢，結果九二一大地震讓所有競選活動都停擺；國民黨提名的連戰甚至被任命為「九二一救災總指揮」，擁有中央執政優勢，外界原以為天災不利在野的民進黨，不料同年十二月殺出「興票案」，重挫從國民黨脫黨參選的宋楚瑜，最後讓陳水扁漁翁得利，興票案顯然比大地震更有殺傷力。
四年後，陳水扁競選連任，前一年的三月卻爆發ＳＡＲＳ疫情。台北市和平醫院更因處置失當，最後封院也無法抑制病情，中央緊急接手危機處理，直到六月十七日台灣才正式從疫區名單中除名。當時受到最多責難的不是扁政府，反而是時任台北市長馬英九。
當時國親聯手組成「連宋配」，原本氣勢如虹，但國親內部矛盾四起，陳水扁反而成功整合反國民黨勢力。選前一天又爆發石破天驚的「三一九槍擊案」，至今仍被各界視為左右選情的關鍵，讓扁驚險連任。
二○○八年總統大選，國民黨推出馬英九選總統，選前一周發生中共鎮壓西藏事件，馬英九舉行國際媒體記者會，除了譴責中共，並呼籲對手謝長廷不要消費西藏事件，「我們是主權的國家，我們選舉自己的總統，我們沒有被中國統治」，獲得多數選民認同。
二○一二年馬英九競選連任，民進黨推出蔡英文挑戰。二○一一年三月十一日蔡英文宣布參選，日本卻發生三一一大地震；馬雖然連任成功，但反核聲浪也造成馬政府巨大壓力，最後馬政府在二○一四年宣布核四封存。
二○一六年總統大選前一年，陸續爆發復興空難、八仙塵爆等事件，但外界多認為，二○一四年太陽花學運和選前發生的「周子瑜事件」，才是讓蔡壓倒勝利的主因。
從歷年大選來看，選前重大事故不見得對執政黨一定有利，把競選活動改成祈福活動或照常舉辦市政行程，其實也是變相的選舉，候選人的危機處理正是選民的觀察重點。
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