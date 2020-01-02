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蔡政府承諾跳票專家：成「關光慘業」

2020-01-02 15:22台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

韓國瑜競辦2日召開「觀光立國台灣真相」記者，台北城市科大觀光系教授李奇嶽（右1）...
韓國瑜競辦2日召開「觀光立國台灣真相」記者，台北城市科大觀光系教授李奇嶽（右1）表示蔡英文就是一把「空心蔡」。（photo by施凱文/台灣醒報）
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旅客人數創新高，觀光產業卻蕭條？韓國瑜國政顧問團舉辦記者會，痛批蔡英文觀光政策跳票。城市科大觀光系教授李奇嶽說：「蔡英文當初承諾陸客不會減少，現在卻逐年遞減。」國政顧問團成員姚大光則表示，台灣觀光逆差高達1725億，已成為「關光慘業」。

蔡總統日前於政見會中曾強調，已拓寬觀光客源，且觀光客人數達1111萬人次的歷史新高，客源來自歐洲、美國、日本、韓國及新南向等國，中國客已從44%降到24%。她也表示，會全力支持交通部長林佳龍的觀光3支箭，包括升格觀光局為「觀光署」、召開全國觀光會議、擬「2030觀光政策白皮書」等。

蔡未兌現承諾

但韓國瑜競辦2日召開「觀光立國台灣真相」記者，會中桌上擺了一大把空心菜。台北城市科大觀光系教授李奇嶽表示，聽完蔡英文第一次競選時的觀光政策說明會很感動，但經過3年檢驗後，就是一把「空心蔡」，他說：「蔡英文承諾過陸客不會少，現在卻是人數少得可怕。」

李奇嶽表示：「為了通過《反滲透法》，蔡英文政府曾承諾觀光局升格成觀光署，事實上，在立法院最後一個會期都沒有提到。」還有新南向18國要擴大免簽，目前只有泰國跟菲律賓，其中泰國還曾一度將審查資格緊縮，觀光外匯更是大幅降低。「尤其兩岸部分因《反滲透法》一定會更淒慘。」他指出。

旅客多產值低

「政府說旅客創紀錄達1111萬人，照理說觀光業應該要欣欣向榮。」姚大光則質疑，「蔡政府觀光幕僚說東南亞人來台跟大陸人已經打平了，可是產值只有一半。」他直言，蔡英文不重視觀光產業，尤其近3年觀光外匯一路下滑逆差，已達到逆差1725億，現在台灣整個觀光產業已變成「關光慘業」。

國政顧問團觀光組成員張國榮則指出，民進黨執政4年觀光人數共成長百萬，與2008年至2015年每年以百萬旅客成長的趨勢不符，未來韓國瑜當選以後，將以中華文化及文物為主，從文創、教育、體育、農業、宗教及醫美觀光等重建產業。

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