元旦升旗藍綠齊聚 總統開口唱國歌

總統蔡英文以一身黑色休閒服裝、手持國旗與副總統陳建仁夫妻出席1日元旦升旗典禮，並開口唱國歌。（photo by 影片截圖） 分享 facebook 總統副總統在元旦升旗典禮開口唱國歌！在清晨的總統府廣場上，總統蔡英文以一身黑色休閒服裝、手持國旗與副總統陳建仁夫妻出席1日元旦升旗典禮，台北市長柯文哲也一同參與盛會；意外的是，朱立倫與立委蔣萬安、林奕華及李彥秀等人也現身人潮中。現場則有三軍及學生儀隊槍法表演及扶輪社外國學生的舞龍舞獅等節目演出。

藍綠巨頭出席盛會

總統蔡英文與副總統陳建仁夫妻著輕便的保暖服裝，人手一隻國旗步出總統府，在台北市長柯文哲及總統府秘書長陳菊的陪同下，於升旗典禮中唱國歌，有別於以往唱至「吾黨所宗」時的有所保留，蔡英文這次則全程將國歌唱完。

紫色燈光打在外觀潔淨的總統府建築上，與主持人「客家妹」陳明珠的藍紫色渲染水墨洋裝相呼應，2020元旦升旗典禮清晨在府前廣場舉行，今年以「攜手同心、台灣前進」為主題，請來屢次於國際賽場奪勝的各級棒球選手及保護台灣未被豬瘟侵害的防疫人員們，一同升旗唱國歌。

朱立倫帶立委們參加

韓國瑜競總主委朱立倫也與立委蔣萬安、林奕華及李彥秀現身人潮中，他表示：「身為一個中華民國國民，跟大家一起來升旗，沒有政治考量。」對於記者問及《反滲透法》通過一事，朱立倫則說，該法是民主的惡例，之後也會產生許多爭議，只希望民進黨不要惡用及濫用，更不要拿來當成政治上的工具。

表演則由北一女樂儀隊以嚴謹統一的整齊步伐開場，還有2019世界樂旗大賽遊行比賽最佳行進樂隊的建中樂旗隊精準迅速的隊形變換，及全國熱舞大賽冠軍隊伍南強工商及啟英高中帶來大動作且豪放的舞蹈演出。三軍儀隊專業且精準有力的槍法表演，更是讓現場觀眾頓時屏氣凝神。

外國學生來舞龍

最吸睛的是一群外國學生的台灣傳統文化表演，身著金色及紅色傳統服飾的他們，先帶來擊鼓表演，傳統的音樂節奏搭配外國人臉孔，後來的舞龍表演更是充滿活力地奔走全場，視覺及聽覺的反差感大，也讓民眾目不轉睛的看完表演。典禮最後則由扶輪社帶來逾500人的大陣仗薩克斯風表演畫下句點。

【更多精采內容，詳見 】