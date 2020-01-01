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韓辦痛批反滲透法 指控蔡英文10大騙局

2020-01-01 15:40台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

「也許我明天就被抓走了！」韓競辦總發言人王淺秋痛批台灣言論自由與法治在一夕間遭破...
「也許我明天就被抓走了！」韓競辦總發言人王淺秋痛批台灣言論自由與法治在一夕間遭破壞。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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韓競辦元旦不放假，仍緊咬揭弊不鬆口！回應反滲透法有威權復辟之嫌，韓國瑜競選辦公室1日以「事實查核終結蔡英文10大騙局」反擊，發言人王淺秋、何庭歡、鄭照新、葉元之接力抨擊反滲透法，認為形同刑法100條復辟。並列舉蔡關於核電、沒收公投、觀光客創新高等言論，逐項批評蔡以騙執政。

反滲透法威權復辟

「新年要快樂，期許全台灣民眾一起用選票撥亂反正。」王淺秋指出，民進黨設立3道維護既得利益的守護網，第1是運用警調勢力以假消息為由去調查民眾，第2是用政府預算豢養的大量網軍，第3就是昨天通過的反滲透法，把檢、警、調與國安單位變成民進黨的守護網，行政單位則成了守護民進黨利益的存在。

「也許我明天就被抓走了！」王淺秋痛批，台灣多年來的言論自由與法治在一夕間遭到破壞。未來人民只要批評政府，或是與大陸正常的溝通往來、學界交流，如果民進黨要陷人於罪，因為法條的模糊不清，主管機關的權責不明，恐怕將會讓人民陷入恐懼中。

「抓到賄選或違法收送禮品案件，跟查詢疑似不實訊息的難度，怎可同類而語？」葉元之指出，警政署發函給基層員警，鼓勵查察假訊息，抓越多績效越高，但選舉案件、意圖使人不當選、散佈謠言或傳播不實等，與查賄、禮品案件的積分都是每案10分，不公平的績效積分制度使基層員警壓力空前，也導致很多冤枉案例產生。

查核蔡10大騙局

「事實上，德國只聲明2022停止核能不改變。」何庭歡針對蔡英文總統言論，查核事實終結蔡10大騙局，包括「德國在台協會表示，近來使用核能以減少碳排放的說法是錯誤的」等，德國能源發言人菲佛只坦承非核家園的目標錯了，在缺電與電價飆漲壓力下，企業紛紛要求暫緩關閉核電。

何庭歡指出，蔡說「（韓）2035計畫，不只要核4，還要核5、核6」，其實韓國瑜從未提核5、核6，他只是主張以核養綠，有條件重啟核4。蔡說「沒收公投言重了」，卻不落實公投結果，甚至把選務混亂歸咎於公投，進而把公投與大選脫鉤。蔡說「一休一例是要體現週休2日」，事實卻是勞基法修惡（36條沒配合修正），導致勞工少放了7天假。

「蔡總統說觀光客創1,111萬人次歷史新高，客源來自歐美日韓、新南向，大陸客降到24%。」何庭歡駁斥，根本搞錯客群、救不了外匯收入，其實觀光客只是總旅客的細項之一，根據觀光局的統計月報，東南亞201萬旅客只有117萬是來觀光，約佔58%，而其他目的旅客佔3成，遠遠高於其他地區來台的觀光客佔比。

「民進黨當年諷服貿黑箱半分鐘，反滲透法卻連一秒都沒有，直接逕付二讀。」鄭照新痛批，蔡說「立法院有足夠時間做充分討論」，簡直是睜眼說瞎話。此外舉凡「經濟成長4小龍第1」、「2019年前3季上市公司淨利1.4兆」、「沒參與區域經濟整合就沒有未來是錯的」、「美中貿易衝突，台灣表現比簽署了許多FTA的其他國家更好」等言論，都是以片面資訊誤導人民。

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