神回顧／全台小編的靈感來源都在這！2019十大政治梗王

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政治人物玩meme！

今年是大選年，從初選到近期的衝刺階段，政治圈都相當熱鬧。不斷讓網友充滿各種話題，這家小編也從撿到槍變成撿到流量，各種迷因素材用不完！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 調查，今年度最受網友熱議，小編愛不釋手的政治梗王啦！

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image source:YouTube／朱立倫 I’m Eric

No.10 賴品妤-頭插麥克風

因為太緊張，在宣布參選的記者會上用力鞠躬，把頭插入麥克風的民進黨立委候選人賴品妤，初次登場就立刻變成網路迷因主角。不但各種麥克風梗圖瘋傳，網路聲量衝高也一夕爆紅，高顏值的賴品妤也成為這次選舉的人氣立委新秀。

No.9 宋楚瑜-終局之戰

每四年就會出現的除了奧運、世足，還有親民黨主席宋楚瑜了。在登記前夕宋楚瑜也表態要參選總統，還喊出這是他的「終局之戰」，當然也被不少網友嘲諷，會不會是「終橘之戰」。還有網友說宋楚瑜是用「選總統」陪伴大家長大。

No.8 王金平-因緣到了

起初積極表態要選總統的前立法院長王金平，雖然對國民黨初選機制不滿退選，但後續動作頻頻，不但和「郭柯」結盟，甚至親民黨最後的門票也納入考量。但面對媒體提問，總用「順著因緣走」、「因緣到了」回應，讓人好奇到底是什麼因緣？

No.7 黃捷-白眼女神

時代力量的高雄市議員黃捷，今年五月在高雄市議會質詢高雄市長韓國瑜自經區議題，結果韓國瑜接連3次回答「高雄要發大財」，讓黃捷忍不住仰頭大翻白眼！質詢影片和白眼照在網路瘋傳，黃捷更是繼高嘉瑜之後，網友心中新一代的白眼女戰神。當然這張白眼照，也被各家小編拿來當作素材狂玩啦！

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No.6 柯文哲-陳菊是比較肥的韓國瑜

柯文哲常語出驚人，今年不但砲火猛烈還有歧視爭議。先攻擊韓國瑜和蔡英文「今年只有草包、菜包可以選，實在真糟糕。」接著又因為立委段宜康稱柯是「比較會考試的韓國瑜」，柯文哲回嗆那「陳菊是比較肥的韓國瑜」，失言又一例。許多小編也跟著造句：「阿信被說是會唱歌的胡瓜」、「博恩是會讀書的吳祥輝」。

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No.5 陳明文-300萬開珍奶店

民進黨立委陳明文在高鐵遺落裝有300萬元的行李袋，事後解釋錢是要讓兒子「去菲律賓開珍珠奶茶店」，但藍營隨即攻擊這種金流實在不合理，更引發不少陰謀論，網友瘋狂熱議。連八點檔《炮仔聲》都將小三抱著一卡皮箱現金落跑，辯稱要去菲律賓開珍珠奶茶店寫進劇情裡！

No.4 郭台銘-媽祖叫我選

鴻海集團創辦人郭台銘今年初投入國民黨內初選，希望能角逐總統大位。當時更表示是「媽祖託夢一定要我出來選」，讓小編們狂出梗圖，像是「全台各路媽祖召開緊急會議，討論到底是哪位姊妹托的夢？」、「媽祖開Line群組討論」，還有餐廳直接在菜單上寫「媽祖叫我賣」。

No.3 陳玉珍-玉珍蝦

藍委陳宜民、陳玉珍和黃昭順為了卡神楊蕙如案到外交部抗議，陳玉珍手夾傷躺急診引起公憤，最後還發現兇手是同黨立委黃昭順，更出現了「見縫插珍」、「夾手她人」等成語。也有網友發現，國外有位小女孩上傳自己養的蝦，也曾因為自己夾傷倒地，讓網友瘋狂朝聖「玉珍蝦」。

No.2 蔡英文-撿到槍

蔡英文從今年初就積極經營社群，年初反擊中國領導人習近平的「兩岸同屬一個中國」，被封為辣台妹。

另外蔡英文在臉書分享調高工資政策時提到「加薪不用撿到槍」，用了鄉民梗，「撿到槍」後來則被媒體網友衍生為砲火猛烈之意。不但網友愛用，也常被拿來當作媒體標題。

不過年中發生跟隨總統專機出訪的國安人員購買私菸爭議，撿到槍後來又被網友嘲諷是「撿到菸」。

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image source:Twitter/@Dolltator

No.1 韓國瑜-征服宇宙

韓國瑜是今年度的政治人物梗當之無愧，除了在前總統馬英九主辦的經濟論壇喊「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，引起網友熱議，韓國瑜還創造出不少梗，像是視察登革熱疫情卻爬上樹，出現了「爬樹的魚」、「爛瑜衝樹」等。

另外韓國瑜還自爆自己車子被裝監視器，「國家機器」動得很厲害。國家機器怎麼動，也成為政治人物互相嘲諷的梗。此外還有白白胖胖、得民調得痔瘡、浴缸大海說等，韓國瑜創造話題的速度，讓小編跟都跟不上啊！

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image source:YouTube/老天鵝娛樂

【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『政治人物梗王』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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