誰預測最準？政黨黑馬竄出 2020總統大選封關民調一次看
經過周日（29）總統大選電視辯論、各黨候選人造勢後，2020選戰也進入最後衝刺階段，三組總統副總統候選人馬，究竟會由誰勝出？各政黨支持度決定的不分區立委又將會形成什麼樣的局面？
依照中選會規定，選前10日（2020年1月1日0時起）禁止發布民意調查結果，《聯合新聞網》整理蘋果日報、TVBS、ETtoday新聞雲等多家媒體及綠黨、台灣基進、台灣民意基金會的最終封關民調，呈現最新選情。
在總統候選人方面，綜觀各家民調，蔡英文與賴清德的「英德配」皆有大於四成的支持者，並領先韓國瑜、張善政的「國政配」及宋楚瑜、余湘搭檔的「宋余配」。
總統、副總統票民意調查：
由於日前國民黨總統候選人韓國瑜稱為了反制假民調，呼籲支持者接到民調電話時一律回答「唯一支持蔡英文」，導致民調「蓋牌效應」，《ETtoday新聞雲》民調中心詢問受訪者在2016年的總統投票行為，以校準民調。原本蔡英文支持度為48.2％；韓國瑜支持度27.9％，兩人差距為20.3%。經校準後，蔡英文的支持度為43.0％－46.8％，韓國瑜的支持度為29.3％－33.1％，兩人的差距推估為11％－16％。
政黨票民意調查：
2016年選舉，民進黨拿下18席不分區立委，國民黨則有11席不分區，今年國會是否會有意想不到的結果？根據最新政黨民調，多家民調顯示國民黨約在11月時，原本領先的民調與民進黨的支持度呈現「黃金交叉」。
此外，藍綠兩大黨之外的第三勢力崛起，台灣民眾黨在小黨中穩居第一，時代力量、台灣基進緊追在後，這些小黨可能成為國會的政黨黑馬。
從《聯合新聞網》所製作的民調單元更可以看出各政黨民調分布的比率，2016有分配到席次的另外兩個政黨，時代力量在名單公布前尚有5%以上的支持度，但近期《聯合報》及綠黨公布的民調皆掉出5%之外，親民黨則在宋楚瑜宣布參選總統後，支持度雖明顯爬升，仍未進入可分配席次的5％支持度門檻。而台灣基進所公布民調中，有高達35.5%的人未表態，或許將是影響此次大選的關鍵。
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