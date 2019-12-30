總統辯論會誰勝出？大數據告訴你誰才是大贏家

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文／張士哲

2020總統大選辯論會已於昨日（29日）落幕，總統候選人韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜三人於《2020選戰溫度計》的預測當選率分別為39.82%、52.28%、7.9%，蔡韓差距12.46%，三方昨日於辯論會相互攻防，引起各界關注與討論。





Image Source：《2020選戰溫度計》（分析日期：2019/12/30）

三方在政見、意識形態上針鋒相對，韓宋兩人也針對現任總統蔡英文的施政政績有所批評，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來觀察這場辯論會為三位候選人帶來什麼樣的討論，辯論會是否為候選人加分，候選人又是如何被討論，透過大數據分析一探究竟。





韓國瑜火力四射 砲出最高聲量

不論是在辯論會期間，或者是在辯論會後的討論，昨日砲火猛烈的國民黨總統候選人韓國瑜，因砲轟媒體、戰學校、辯論會違規等議題，得到63431筆的討論聲量；總統蔡英文則是只有韓國瑜的一半，有31964筆討論聲量；親民黨候選人宋楚瑜則有14338筆討論。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2019/12/29）

蔡英文表現正評最高 韓國瑜負評最多

總體而言，整場辯論會所帶起的討論，網友對於蔡英文的表現好感度是最高的，正面聲量佔24.86%，負面聲量佔29.37%；其次為宋楚瑜，正面聲量佔21.73%，負面聲量佔28.02%；砲火猛烈的韓國瑜好感度則居末位，正面聲量佔18.94%，負面聲量則是佔29.91%。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》網路好感度（分析區間：2019/12/29）

觀察三位候選人各自被討論最多的熱門關鍵字，以好感度最高的蔡英文來看，除了連任的身份受到討論之外，被對手提到的「網軍」、「反滲透」、「派系」等議題也受到討論，當韓國瑜批評民進黨是賣台集團，蔡英文反酸其「膝蓋走路」也在當中可以看到。



Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2019/12/29）

在熱門關鍵字中見到，宋楚瑜批評韓國瑜嗆蘋果日報等媒體是壞例子，更在辯論中直批韓國瑜「嫌廚房熱就別進廚房」，更回應抹黑說，認為親民黨沒有污點可以被抹黑，其他像是「兩岸」、「反滲透」等議題也都受到討論。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2019/12/29）



韓國瑜的熱門關鍵字則是可以見到昨日遭到韓國瑜批評的「蘋果日報」、「中央社」等媒體，被蘋果日報提問所提及的「新莊王小姐」也可以在其中見到，最後則是辯論會中韓國瑜將手機攜入會場，更在交叉詰問拿出字卡等行為，遭外界批評是「作弊」、「違規」等字眼也可以在其中見到。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2019/12/29）

不過我們也觀察到近半年來三位總統候選人的聲量變化，可以發現韓國瑜因為這次辯論會，得到了巨量討論，討論量成為自參選總統以來的最高點，可見「嗆媒體」的議題確實得到了外界關注，不過也因此，好感度也相較其他二位候選人要低。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2019/07/04～2019/12/29）





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