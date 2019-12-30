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蔡賴大造勢 選前之夜高雄加雙北

2019-12-30 14:00聯合晚報 記者賴于榛／台北報導

蔡英文總統連任辦公室今公布選前大造勢活動，元旦後共有20場大造勢，選前之夜則是高雄加雙北3場，另外，1月2日一早7時30分，蔡英文總統與副總統候選人賴清德將與全國黨公職候選人在全台各地同步啟動站路口拜票，希望把聲量化成選票。

民進黨1月2日開始將有20場大造勢，首場選在屏東縣潮州鎮，平均一天都有兩到三場，最關鍵的選前之夜則是從高雄市與雙北三地同時舉行，其中凱達格蘭大道的造勢場合，還會開放「搖滾區」給蔡英文的英眼部隊，並可獲取限量旗幟。

蔡英文競選總部發言人莊瑞雄說，除了大造勢活動之外，1月2日全黨動起來，當天有全國黨公職候選人同步站路口的活動，蔡賴兩人也會加入，區域立委將背自己選區的號次，不分區候選人則會背著14號的政黨號次背帶，希望全國同步把氣勢拉到最高，把聲量化成選票，在投票日票票入軌。

競辦今天也公布《守護咱的未來》CF，邀請導演吳念真口白催票，「守護下一代、守護咱的未來 」。莊瑞雄表示，面對「一國兩制」的威脅，台灣目前正面臨重要抉擇，選擇堅持主權的小英總統，才能讓孩子的未來不必走上街頭；民進黨不分區立委提名人林楚茵則說，前人流血爭取的自由民主，大家應該一起守護，讓子子孫孫都能「自由自在、想啥說啥、不必驚惶」。

2020選舉蔡英文賴清德民進黨

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