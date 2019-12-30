親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
反滲透法將闖關
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

挺蔡要寫千字報告、不挺只要10字 北科大將教授送教評會

黨和國的命門？陸推《密碼法》強化極權監控

台灣總統辯論三黨激戰 中媒聚焦兩岸議題

2019-12-30 12:52德國之聲 德國之聲

分享

(德國之聲中文網）台灣的三名總統候選人周日(12月29日)下午展開了歷時兩個半小時的電視辯論蔡英文韓國瑜宋楚瑜針對台灣主權、中國滲透及香港示威等熱門議題展開激辯。除了台灣各大媒體聚焦關注周日舉行的總統辯論外，中國官媒《人民日報》也關注了這場辯論。《人民日報》報導，兩岸議題成為這場辯論的攻防戰，而民進黨提出的《反滲透法》也成為國民黨與民進黨爭辯的重點之一。

《人民日報》引述路透社報導，表示蔡英文在昨日的辯論中緊抓著「反中牌」不放，並指出韓國瑜批評民進黨是「賣台集團」，強調反滲透法猶如「綁在台灣民眾脖子上的炸彈」。《人民日報》寫道：「將昨天的辯論會與4年前的辯論會對比，有島內媒體頗為感慨地說，兩岸關系发生了巨大變化--島內聚焦的不再是如何與大陸交流，而是要以什麼身份去交流。」

《人民日報》引述台灣媒體報導，表示四年前的蔡英文在闡述兩岸政策時仍顯得小心翼翼，但如今她卻「極力渲染對立情緒」。《人民日報》指出蔡英文仍持續進行對立性的政治操作，提到民進黨試圖於周二 (12月31日) 通過《反滲透法》，但強調目前台灣內部「反對它的聲音一浪高過一浪」。

總統候選人展開激辯

代表國民黨參選的韓國瑜開場便將矛頭指向民進黨籍的總統蔡英文，表示她雖然口口聲聲愛台灣、愛主權，但是卻用四個欺騙來蒙騙台灣人民。韓國瑜表示，蔡英文騙了台獨份子、中國共產黨、香港人及台灣人。其中，韓國瑜說連香港大學會長都向蔡英文抗議，批評她當香港人在流血時，她的選情卻在補血。他指出：「你的選票是奠定在香港人流血身上，香港大學生強烈跟你抗議。你原來是在剝削它們的價值。」

然而，前香港大學學生會長黃程鋒第一時間在臉書上反駁了韓國瑜的說法，表示自己從未針對台灣總統就港政策或態度進行任何評論，更別說是韓國瑜所謂的抗議。

輪到蔡英文申辯時，她首先點出在中國威脅步步進逼時，台灣可以選擇向一國兩制妥協，也能選擇捍衛民主自由的生活方式。接著，她將炮火轉向韓國瑜，表示她希望韓國瑜別繼續扭曲事實、講假訊息與抹黑。蔡英文引述了韓國瑜日前在脫口秀《博恩夜夜秀》中表演膝蓋走路的橋段，並說：「人民關心的，不是總統會不會用膝蓋走路，人民關心的是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住。」

接著，蔡英文將焦點轉移回中國國家主席習近平年初所提出的「一國兩制」統一方案，表示習近平的发言已讓台灣主權面臨重大挑戰，並強調一個分裂的台灣無法面對中國的滲透威脅。她說：「這場選舉一定有輸有贏，如果我們對國家主權沒有一致的想法，那不管誰贏了，國家終究會輸了。」

親民黨主席宋楚瑜則是將重點擺在台灣應該擺脫藍綠，靠結合智能來一起奮斗。他也再次批評民進黨執意於年底前通過的《反滲透法》，表示程序正義比實質正義更為重要。他說：「如果我們不把權力關進籠子，人民就要小心，權力會把人民關進牢籠。 程序的正義有時候比實質的正義還要重要，因為正義不僅是過程，而且是價值。」

韓國瑜重炮轟擊媒體

到了媒體提問階段，韓國瑜將炮火對准了數家台灣媒體，除了呼籲台灣人唾棄《蘋果日報》外，還指控《三立電視台》缺乏良心。此外，當《中央社》提問他如何確保當選後，不在主權、自由與民主上作出讓步時，韓國瑜質疑《中央社》的提問將台灣狹窄化，用意識形態把自己綁起來。

韓國瑜說道：「親愛的台灣人，我們到底要浪費多少時間在這些無聊的、設計的意識形態？ 把我們自己的发展像裹小腳一樣裹起來。」

此外，韓國瑜也藉此機會抨擊民進黨運用網軍對他進行抹黑，並以擠牙膏來形容蔡英文針對一國兩制這個議題的操作，表示蔡英文不斷將他往這個議題的方向擠。他說：「我們是選總統，支持中華民國憲政體制，不是選票考慮，是我們的信念，是台灣人的價值，不要去抹黑人家。不要擠牙膏的把韓國瑜往一國兩制擠，非常沒有水平。」

從網軍戰到主權議題

到了交叉詰問階段，三位候選人針對兩岸、網軍、貪腐與民進黨內的派系問題進行辯論。 韓國瑜跟宋楚瑜分別針對民進黨內的派系問題，對蔡英文提出質疑。蔡英文重申，民進黨內的競爭被韓國瑜講成架空，顯現韓國瑜並不了解民主政治。她說：「你現在用張冠李戴的方式挑撥民進黨，不會影響到甚麼，只會讓人覺得你不懂民主，做為台灣的總統，對民主有了解最重要。」

蔡英文則在提問時，質疑韓國瑜簽署「無色覺醒」是否等於他承認台灣是中國一部分，因為該主張表示韓國瑜願意以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式。韓國瑜在回應中表示，蔡英文在出任陸委會主委任內也曾說未來一個中國是台灣人唯一的選項，所以她這種說法是否也構成賣台。

蔡英文在辯論後的記者會表示，她在出任陸委會主委任內提到的「未來一中」，是因為時任總統的陳水扁提了「四不一沒有」的原則，強調在中國不武力犯台的前提下，以此為基礎，讓中台兩方能坐下來共同處理未來一中的問題。 蔡英文也重申，但這樣的條件從來沒有出現過。

宋楚瑜則說，兩岸目前處於分治的不同路線，而他自己主張的是自由民主的道路。他說親民黨遵守的是國父孫中山的民有民治民享的路線。他重申，任何台灣的現狀改變，都必須得到台灣2300萬人民以民主的方式決定。

蔡英文在結論時說，自己並非一個有趣的人，既不會慷慨激昂，也不會隨時哽咽或以跪著走路制造娛樂效果。但她說：「蔡英文知道，在做中華民國台灣的總統的時候，必須要挺直腰桿，在國家被威脅的時候，捍衛尊嚴。」

韓國瑜則說自己當總統的話，保證一定跟庶民在一起。他各以「貪」、「軟」、「空」來批評台灣的三位歷任總統陳水扁、馬英九與蔡英文。他說：「我們現在2020年還要台大法律系的當總統嗎？不能換人嗎？ 韓國瑜當總統，我保證讓台灣欣欣向榮，一片快樂，快樂的台灣、快樂的台灣人。請給我一個機會，我做不好四年後讓我滾蛋。」

本文章由德國之聲授權提供】

2020選舉韓國瑜蔡英文宋楚瑜電視辯論兩岸政策

延伸閱讀

鄭文燦：韓國瑜電視辯論素質Low 選民難接受

張善政指媒體水準要提升 蔡適應籲尊重第四權

民調／蔡英文大幅領先韓國瑜 校準後約差11個...

韓國瑜批馬英九軟 侯友宜：尊重他人看法

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

民調／蔡英文領先韓國瑜30.6百分點 蔡58度最溫暖

2019-12-30 12:52

民調／蔡英文大幅領先韓國瑜 校準後約差11個百分點

2019-12-30 12:15

韓國瑜罵媒體 學姊黃瀞瑩：用詞重了一點

2019-12-30 12:54

啟動大造勢！蔡賴配1月2日站路口 選前之夜高雄加雙北

2019-12-30 12:40

影／辯論老提他 賴清德酸韓：心裡羨慕民進黨團結

2019-12-30 12:38

影／韓國瑜指馬英九「軟」 韓辦緩頰：宅心仁厚

2019-12-30 12:38

中選會提醒1月1日零時起不得散播轉傳民調 否則將違法

2019-12-30 12:35

總統大選創舉 蔡賴串聯綠委參選人路口同步拜票

2019-12-30 12:30

鄭文燦：韓國瑜電視辯論素質Low 選民難接受

2019-12-30 12:24

張善政指媒體水準要提升 蔡適應籲尊重第四權

2019-12-30 12:22

韓國瑜造勢大會壓軸雨停雲開 顏清標：媽祖祐台灣

2019-12-30 12:22

卓榮泰：總統選舉電視辯論會慘不忍睹 民主政治奇恥大辱

2019-12-30 12:13

學生模擬投票：蔡英文85.4% 政黨票國民黨僅2.99%

2019-12-30 12:12

韓國瑜批馬英九軟 侯友宜：尊重他人看法

2019-12-30 11:59

韓國瑜罵媒體 侯友宜：不合理笑笑就好

2019-12-30 11:58

用核電要問新北市長？ 侯友宜：我又不是總統

2019-12-30 11:56

宋楚瑜、郭台銘合體吃早餐 元旦可望同台升旗

2019-12-30 11:49

朱立倫：蔡英文用核能完全沒經過任何市民同意

2019-12-30 11:33

韓國瑜台中晚會超時競選？中市選委會：尚未收到檢舉

2019-12-30 11:31

韓國瑜訐譙媒體全球直播 黃暐瀚：不支持但能理解

2019-12-30 11:30

韓國瑜嗆媒體該道歉？朱立倫：從頭到尾是非典候選人

2019-12-30 11:14

總統辯論會對韓國瑜選情有拉抬？張善政：那是絕對的

2019-12-30 11:11

韓國瑜辯論會罵媒體引熱議 張善政：有些的確需提升

2019-12-30 11:10

沈富雄封關估票差300萬 網：怎麼看都像在刺激韓粉投票

2019-12-30 11:10

輔選被問會不會「韓王同台」？王金平：我要有自己尊嚴

2019-12-30 10:45

U值媒／媒體變成主角？2020總統辯論的遺憾，酸味十足！

2019-12-30 10:34

韓國瑜造勢場合爆粗口 賴清德勸：輸也要輸得漂亮

2019-12-30 10:20

U值媒／「僅」兩位總統候選人的電視辯論會分析

2019-12-30 09:54

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:08

韓國瑜被指川普化 游梓翔：你以為美國政壇僅川普罵媒體？

2019-12-30 08:55

孫大千列7理由 指蔡英文才是真正草包

2019-12-30 08:41

韓國瑜嗆提問媒體 陳芳明：粗暴無禮已超出民主界線

2019-12-30 08:40

一件百萬夾克、一場驚人造勢晚會…一年前的韓流復活了？

2019-12-30 08:00

公投被脫鉤2020大選 黃士修：根本是為了自己權力私慾

2019-12-30 06:31

韓籲重啟特偵查辦綠貪汙 蔡批把司法當鬥爭工具

2019-12-30 00:58

誰是網軍最大受益者 韓蔡互嗆

2019-12-30 00:51

韓批蘋果、三立、中央社 蔡：過度了

2019-12-30 00:48

國防政策／韓宋主張避戰 蔡籲全面防守

2019-12-30 00:42

能源交鋒／蔡質疑蓋核五核六？ 韓要查中火官商勾結

2019-12-30 00:38
看更多

熱門文章

遭韓國瑜諷改名「二立」 三立氣炸反擊了

2019-12-29 20:21

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

2019-12-30 09:14

韓國瑜造勢場HIGH翻 許淑華：讓小英看到中部人實力

2019-12-29 19:05

韓國瑜公開嗆蘋果日報：知識份子良心被狗吃了

2019-12-29 15:08

韓國瑜嗆蘋果日報「沒水準」 學者兩極看法

2019-12-29 20:55

脫衣捲袖喊「恁北生氣了」 韓國瑜批民進黨忘記人民

2019-12-29 22:02

一件百萬夾克、一場驚人造勢晚會…一年前的韓流復活了？

2019-12-30 08:00

總統大選辯論韓國瑜罵媒體 傳播學者：失禮且不智

2019-12-29 20:16

影／風雨生信心！ 韓國瑜台中造勢開場聚集7萬人

2019-12-29 18:25

學者：韓國瑜搶淺藍票 罵媒體可能失去中間選民

2019-12-29 19:36

韓國瑜嗆提問媒體 陳芳明：粗暴無禮已超出民主界線

2019-12-30 08:40

柯文哲看總統辯論會感想「慘」 結論台灣要脫離藍綠

2019-12-29 20:54

韓國瑜評歷任總統：陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文空

2019-12-29 16:47

喻蔡英文為漢獻帝 宋楚瑜評韓國瑜：不重要人物不必列

2019-12-29 17:34

顏清標拜求媽祖 韓國瑜造勢晚會7點開始雨真停了

2019-12-29 20:27

韓國瑜造勢場合爆粗口 賴清德勸：輸也要輸得漂亮

2019-12-30 10:20

評總統辯論會 橘營：宋楚瑜99分蔡英文85分韓國瑜59分

2019-12-29 20:44

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 蔡陣營：請韓陣營說明

2019-12-29 17:46

才批完馬英九「軟」 韓國瑜臉書緩頰是人善「心軟」

2019-12-29 22:02

韓國瑜批沒水準 蘋果日報反嗆：為民主選舉作最壞示範

2019-12-29 19:42

鄭麗君今將陪林昶佐掃街 網友注意力卻歪樓到雞排妹

2019-12-30 08:18

堅持到底就對了 挺韓國瑜小販：證明雨勢影響不了大家

2019-12-29 21:35

影／雨襲韓國瑜台中造勢場 四叉貓：貢丸湯愈喝愈滿

2019-12-29 23:56

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 葉慶元：沒協調過這件事

2019-12-29 19:18

韓國瑜訐譙媒體全球直播 黃暐瀚：不支持但能理解

2019-12-30 11:30

獨／又被抹黃？點進韓國瑜.com竟連結到色情網站

2019-12-30 00:12

韓國瑜嗆中央社「可憐」 用意識形態把自己綁起來

2019-12-29 15:31

韓國瑜造勢7萬張椅子全滿 林明溱：用力拉票拉下民進黨

2019-12-29 18:50

蔡英文：要聽到韓國瑜具體政見 我已不抱希望

2019-12-29 14:55

韓國瑜今晚台中造勢 藍營立委候選人白天好忙

2019-12-29 15:18

韓國瑜被指川普化 游梓翔：你以為美國政壇僅川普罵媒體？

2019-12-30 08:55

藍綠飛行夾克夯爆能穿去投票嗎？中選會：不可以

2019-12-30 12:01

自認被黑一年半 韓國瑜點名三立應改名「兩粒」

2019-12-29 17:19

輔選被問會不會「韓王同台」？王金平：我要有自己尊嚴

2019-12-30 10:45

蔡英文選前台中造勢拚4萬人 競總：務實估計不像對手自誇

2019-12-29 17:19

學生模擬投票：蔡英文85.4% 政黨票國民黨僅2.99%

2019-12-30 12:12

民調／蔡英文大幅領先韓國瑜 校準後約差11個百分點

2019-12-30 12:15

謝長廷稱2012訪中無公職：我和他們軍方能談什麼？

2019-12-29 23:19

【即時短評】辯論會蔡英文韓國瑜互酸無極限 宋楚瑜像老師

2019-12-29 18:11

韓國瑜嗆媒體該道歉？朱立倫：從頭到尾是非典候選人

2019-12-30 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top