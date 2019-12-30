台灣總統辯論三黨激戰 中媒聚焦兩岸議題

分享 facebook

(德國之聲中文網）台灣的三名總統候選人周日(12月29日)下午展開了歷時兩個半小時的電視辯論。蔡英文、韓國瑜及宋楚瑜針對台灣主權、中國滲透及香港示威等熱門議題展開激辯。除了台灣各大媒體聚焦關注周日舉行的總統辯論外，中國官媒《人民日報》也關注了這場辯論。《人民日報》報導，兩岸議題成為這場辯論的攻防戰，而民進黨提出的《反滲透法》也成為國民黨與民進黨爭辯的重點之一。

《人民日報》引述路透社報導，表示蔡英文在昨日的辯論中緊抓著「反中牌」不放，並指出韓國瑜批評民進黨是「賣台集團」，強調反滲透法猶如「綁在台灣民眾脖子上的炸彈」。《人民日報》寫道：「將昨天的辯論會與4年前的辯論會對比，有島內媒體頗為感慨地說，兩岸關系发生了巨大變化--島內聚焦的不再是如何與大陸交流，而是要以什麼身份去交流。」

《人民日報》引述台灣媒體報導，表示四年前的蔡英文在闡述兩岸政策時仍顯得小心翼翼，但如今她卻「極力渲染對立情緒」。《人民日報》指出蔡英文仍持續進行對立性的政治操作，提到民進黨試圖於周二 (12月31日) 通過《反滲透法》，但強調目前台灣內部「反對它的聲音一浪高過一浪」。

總統候選人展開激辯

代表國民黨參選的韓國瑜開場便將矛頭指向民進黨籍的總統蔡英文，表示她雖然口口聲聲愛台灣、愛主權，但是卻用四個欺騙來蒙騙台灣人民。韓國瑜表示，蔡英文騙了台獨份子、中國共產黨、香港人及台灣人。其中，韓國瑜說連香港大學會長都向蔡英文抗議，批評她當香港人在流血時，她的選情卻在補血。他指出：「你的選票是奠定在香港人流血身上，香港大學生強烈跟你抗議。你原來是在剝削它們的價值。」

然而，前香港大學學生會長黃程鋒第一時間在臉書上反駁了韓國瑜的說法，表示自己從未針對台灣總統就港政策或態度進行任何評論，更別說是韓國瑜所謂的抗議。

輪到蔡英文申辯時，她首先點出在中國威脅步步進逼時，台灣可以選擇向一國兩制妥協，也能選擇捍衛民主自由的生活方式。接著，她將炮火轉向韓國瑜，表示她希望韓國瑜別繼續扭曲事實、講假訊息與抹黑。蔡英文引述了韓國瑜日前在脫口秀《博恩夜夜秀》中表演膝蓋走路的橋段，並說：「人民關心的，不是總統會不會用膝蓋走路，人民關心的是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住。」

接著，蔡英文將焦點轉移回中國國家主席習近平年初所提出的「一國兩制」統一方案，表示習近平的发言已讓台灣主權面臨重大挑戰，並強調一個分裂的台灣無法面對中國的滲透威脅。她說：「這場選舉一定有輸有贏，如果我們對國家主權沒有一致的想法，那不管誰贏了，國家終究會輸了。」

親民黨主席宋楚瑜則是將重點擺在台灣應該擺脫藍綠，靠結合智能來一起奮斗。他也再次批評民進黨執意於年底前通過的《反滲透法》，表示程序正義比實質正義更為重要。他說：「如果我們不把權力關進籠子，人民就要小心，權力會把人民關進牢籠。 程序的正義有時候比實質的正義還要重要，因為正義不僅是過程，而且是價值。」

韓國瑜重炮轟擊媒體

到了媒體提問階段，韓國瑜將炮火對准了數家台灣媒體，除了呼籲台灣人唾棄《蘋果日報》外，還指控《三立電視台》缺乏良心。此外，當《中央社》提問他如何確保當選後，不在主權、自由與民主上作出讓步時，韓國瑜質疑《中央社》的提問將台灣狹窄化，用意識形態把自己綁起來。

韓國瑜說道：「親愛的台灣人，我們到底要浪費多少時間在這些無聊的、設計的意識形態？ 把我們自己的发展像裹小腳一樣裹起來。」

此外，韓國瑜也藉此機會抨擊民進黨運用網軍對他進行抹黑，並以擠牙膏來形容蔡英文針對一國兩制這個議題的操作，表示蔡英文不斷將他往這個議題的方向擠。他說：「我們是選總統，支持中華民國憲政體制，不是選票考慮，是我們的信念，是台灣人的價值，不要去抹黑人家。不要擠牙膏的把韓國瑜往一國兩制擠，非常沒有水平。」

從網軍戰到主權議題

到了交叉詰問階段，三位候選人針對兩岸、網軍、貪腐與民進黨內的派系問題進行辯論。 韓國瑜跟宋楚瑜分別針對民進黨內的派系問題，對蔡英文提出質疑。蔡英文重申，民進黨內的競爭被韓國瑜講成架空，顯現韓國瑜並不了解民主政治。她說：「你現在用張冠李戴的方式挑撥民進黨，不會影響到甚麼，只會讓人覺得你不懂民主，做為台灣的總統，對民主有了解最重要。」

蔡英文則在提問時，質疑韓國瑜簽署「無色覺醒」是否等於他承認台灣是中國一部分，因為該主張表示韓國瑜願意以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式。韓國瑜在回應中表示，蔡英文在出任陸委會主委任內也曾說未來一個中國是台灣人唯一的選項，所以她這種說法是否也構成賣台。

蔡英文在辯論後的記者會表示，她在出任陸委會主委任內提到的「未來一中」，是因為時任總統的陳水扁提了「四不一沒有」的原則，強調在中國不武力犯台的前提下，以此為基礎，讓中台兩方能坐下來共同處理未來一中的問題。 蔡英文也重申，但這樣的條件從來沒有出現過。

宋楚瑜則說，兩岸目前處於分治的不同路線，而他自己主張的是自由民主的道路。他說親民黨遵守的是國父孫中山的民有民治民享的路線。他重申，任何台灣的現狀改變，都必須得到台灣2300萬人民以民主的方式決定。

蔡英文在結論時說，自己並非一個有趣的人，既不會慷慨激昂，也不會隨時哽咽或以跪著走路制造娛樂效果。但她說：「蔡英文知道，在做中華民國台灣的總統的時候，必須要挺直腰桿，在國家被威脅的時候，捍衛尊嚴。」

韓國瑜則說自己當總統的話，保證一定跟庶民在一起。他各以「貪」、「軟」、「空」來批評台灣的三位歷任總統陳水扁、馬英九與蔡英文。他說：「我們現在2020年還要台大法律系的當總統嗎？不能換人嗎？ 韓國瑜當總統，我保證讓台灣欣欣向榮，一片快樂，快樂的台灣、快樂的台灣人。請給我一個機會，我做不好四年後讓我滾蛋。」

【 本文章由德國之聲授權提供】