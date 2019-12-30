賴清德提3理由：下架吳斯懷

蔡英文總統連任全國競選總部前昨辦下架吳斯懷晚會，民眾高舉「NO CHINA」標語。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

民進黨昨天在中央黨部前舉辦「護國保台，下架吳斯懷之夜」，副總統候選人賴清德壓軸登場表示大家不怕風雨也不怕寒冷，一起在這裡有共同心願就是要下架吳斯懷，因為台灣絕對不能輸，台灣一定要贏，他還提到下架吳斯懷三大理由。

賴清德說，吳斯懷對台灣無心，對國家沒辦法盡忠，沒資格當立委，吳斯懷官拜中將，退休後月領十幾萬，受國家栽培，應該與所有台灣人民站在一起，但不只沒有，還去中國聽習近平訓話，這樣的行為不應該，這種人根本沒資格當立委。

另外，有任何嫌疑影響國安的人，絕對不能當立委，如果讓吳斯懷當選，以後吳很可能擔任立院國防、外交委員會召集委員，國家的資料、外交機密都能掌握，特別是吳斯懷去中國竟然（上節目）講解解放軍應如何對抗美軍，因此吳斯懷有很大嫌疑，絕對會破壞國家。

賴說，吳斯懷沒法得到社會支持，根本沒資格做立委，這次社會質疑國民黨主席吳敦義不該把吳斯懷放入不分區名單時，國民黨說是黃復興黨部堅持，因此吳斯懷可以做不分區安全名單，不是普遍得到支持，而是黃復興的力量，吳斯懷不能代表民意，而是代表小小一群人，不能替台灣工作，不能站在人民力量這一邊。

民進黨昨晚的晚會也拉抬立委候選人，強打「通過反滲透法」及下架國民黨不分區立委吳斯懷，雙北及新竹、台中立委候選人逐一上台演說。黨主席卓榮泰強調民進黨最重要任務除了蔡英文總統當選、國會過半外，就是下架吳斯懷，他強調「今天是下架吳斯懷運動高潮起點，不能讓它停，不能讓它冷。」