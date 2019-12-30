韓批反滲透法：綠在民眾脖子綁炸彈

國民黨總統候選人韓國瑜批判民進黨是台灣最大賣台集團。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供 分享 facebook

宋：不把權力關進籠子，權力就把你關進牢籠

反滲透法三讀倒數，三方陣營昨辯論會再度交鋒。國民黨總統候選人韓國瑜質疑根本就是在「民眾脖子上綁炸彈」，引爆器在民進黨手上，這誰能接受？並指台北市長柯文哲、雲門舞集負責人林懷民、天團五月天等都可能因此被起訴；親民黨總統候選人宋楚瑜則提醒選民，「不把權力關進籠子，權力就把你關進牢籠。」

韓國瑜表示，反滲透法引發這麼大的爭議，實在讓台灣人完全無法接受，民進黨急著在大選前通過所求為何？很明顯是對總統和立委選舉沒信心了，擔心立委不過半所以要趕快通過，利用製造恐懼感、亡國感來催發選票，連程序正義也沒顧到，行政院版本也沒有，就直接在立法院強度關山。

韓國瑜表示，民進黨強過反滲透法，根本是在民眾脖子上綁炸彈，遙控器、引爆器卻在民進黨手上。他呼籲民進黨，「你要讓人民愛你去投你，不是怕你」。

韓國瑜也指出，反滲透法其中的滲透來源交代不清楚，未來若通過包括一百四十萬台商跟眷屬，還有只要在兩岸有任何互動交流，包括親民黨總統候選人宋楚瑜、柯文哲、林懷民、五月天、做麵包的吳寶春等，每一個人都有可能隨時被起訴。

韓國瑜指民進黨盼藉此影響選情，就像利用香港反送中，香港人流血一樣來恐嚇台灣人民獲得選票。反滲透法百分之百選舉操作，犧牲台灣人民自由跟民主，換得民進黨選票，完全不道德。

宋楚瑜質疑，難道台灣人民只能被藍綠綁架，社會只能更加對立﹖在蔡總統即將卸任前，又急忙推出「反滲透法」，如果「不把權力關進籠子，權力就把你關進牢籠。」他強調，程序正義比實質正義更重要，因為程序正義不僅僅只是過程，而是價值。

蔡：一個分裂的台灣，無法面對中國滲透威脅

民進黨總統候選人蔡英文則表示，一個分裂的台灣，無法面對中國的滲透威脅。「我們都是台灣人，我們之間不是沒有共識的可能性，也不是不能對話」。