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能源交鋒／蔡質疑蓋核五核六？ 韓要查中火官商勾結

2019-12-30 00:38聯合報 記者周佑政劉宛琳、鄭媁／台北報導

韓國瑜說若當選，他一定會針對中火進行處理。圖為台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照...
韓國瑜說若當選，他一定會針對中火進行處理。圖為台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
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民進黨總統候選人蔡英文昨在辯論會上，主動觸及能源議題，她詢問韓國瑜宋楚瑜，是否要重啟核四，核五與核六是否蓋在高雄，核廢料要放哪？韓回應，「我保證不會蓋在我家也不會蓋在你家，講這個一點意義都沒有」。

民進黨總統候選人蔡英文昨在辯論會上，質疑韓陣營國政顧問團提出的能源政策占比百分之廿五，超過現在的百分之十，不只核四要重啟，還要蓋核五核六。

韓國瑜說，他的核能政策是「以核養綠」，將來綠能價格降低再來使用，至於核四，則要在人民同意、安全無虞下才會重啟，沒有模糊空間。

韓說，歐盟都通過要把核能視為綠能，連德國這麼先進用電量這麼大的國家，都在思考放棄核能是正確還是錯誤。韓還說，若當選，他一定會針對中火進行處理，成立專案小組調查誰燒煤、誰賺暴利，抓出黑心商人看有沒有官商勾結。

宋楚瑜說，廿年來台灣為何持續沉淪，正是因為沒有掌握正確方向，沒有堅強領導，領導人除了要說話算話之外，不是只有核四問題，他也提到，核廢料放蘭嶼，蘭嶼到夏天卻缺電，這不是很諷刺嗎？

蔡英文說，氣候變遷是台灣最重大議題之一，這是為何台灣社會花這麼多時間在討論空汙問題。她擔任總統後開始空汙減量計畫，現在空汙量大概只有國民黨執政時的六成。氣候變遷牽涉治水、基礎建設，前瞻基礎建設計畫裡都有處理。「我們會很嚴肅考慮，在下個階段更把議題聚焦來處理」。

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