韓籲重啟特偵查辦綠貪汙 蔡批把司法當鬥爭工具

總統大選辯論昨登場，韓國瑜再度挑戰蔡團隊清廉。記者許正宏／攝影 分享 facebook

二○二○總統大選辯論會昨天登場。國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會交互詰問時，再度挑戰蔡英文團隊清廉，強調當上總統一定立刻重啟特偵組。蔡英文反擊，特偵組在馬王政爭時代變成東廠，韓恢復特偵組是為了查他對別人沒有根據的指控，把司法拿來做為鬥爭工具，是政治人物最壞典範。

韓國瑜質疑，蔡英文團隊夠清廉嗎？人民強烈懷疑民進黨團隊貪汙腐敗，蔡英文廢除查貪最厲害的武器特偵組，對外沒辦法讓政治清明，對內被綁架成為架空總統，連任要讓台灣人民繼續一場噩夢嗎？

韓國瑜也批評，監委陳師孟像老虎一樣，連法官、檢察官都約談，一般檢察官敢辦總統、院長、部長嗎？全國一千多個法官、五百多個檢察官強烈抗議。他當上總統一定立刻重啟特偵組，查辦民進黨執政時的貪汙；「我韓國瑜貪汙、叛國、接受一國兩制，沒辦法保護中華民國憲政體制，特偵組必須辦我」，這是他的決心和態度。

蔡英文反擊，韓國瑜從三場政見會到辯論會，只有特偵組一個政見，特偵組在馬王政爭時代變成東廠，被政治人物拿來清算政敵，韓國瑜還要用同樣方法，把司法拿來做鬥爭工具，是政治人物最壞典範。

蔡英文說，特偵組只是偵查犯罪的一種特別的任務編組，檢察一體，面對犯罪偵查，整個體系不論人力、資源可以互相支援，遇到重大案件，高檢署檢察長還可以指揮，沒有重設特偵組的必要。

親民黨主席宋楚瑜說，台灣民眾懷念蔣經國時代，就是因為廉與能，呼籲人民選擇他這個又廉又能的人，能帶領真正廉能團隊，又會做事又不Ａ錢，還不亂抱女人。