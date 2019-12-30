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誰是網軍最大受益者 韓蔡互嗆

2019-12-30 00:51聯合報 記者劉宛琳蔡佩芳、鄭媁／台北報導

總統大選辯論昨舉行，三位候選人激烈交鋒。記者許正宏／攝影
總統大選辯論昨舉行，三位候選人激烈交鋒。記者許正宏／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜昨天在辯論會上批評民進黨在去年九合一大敗後，除了網軍沒有進化，遭蔡英文總統反嗆，指韓靠中國網軍贏得高雄市長選舉，質疑國民黨秘書長曾永權有借網軍給韓國瑜，韓回擊說自己是「善良小白兔遇到大野狼」，蔡才是網軍最大受惠者，否則與他辯論的應該是賴清德。曾永權襪子、衣服都沒有借給他，更不用說網軍。

對於韓蔡爭論網軍，宋楚瑜辯論後受訪坦言，「其實私下我非常羨慕他，他有這麼多版面，我連被黑的版面都沒有」，笑說若有這麼大的版面被黑，大家就會聽到他的聲音。他認為，將來三人應該好好把這些事當作共同承諾，無論誰當選，台灣未來網路制度上要建立新規範。

蔡英文說，去年高雄市長選舉，中國網軍介入給韓國瑜很大助力，韓是網軍最大受益者，但對這件事情，韓從來沒有回應過，她並質疑國民黨秘書長曾永權有借網軍給韓國瑜。蔡也提到臉書刪除上萬個支持韓的粉絲團，是經國際認證的網軍。

韓國瑜表示，蔡英文才是網軍最大受惠者，沒有網軍幫蔡英文黨內初選，在場上跟他辯論的應該是賴清德，賴清德在民進黨黨內初選領先蔡英文廿個百分點，被蔡英文網軍打趴，蔡一句話都不說。但他多渴望跟賴清德來場君子之爭，而不希望跟蔡口水之爭，一直被抹黑、扭曲。

韓國瑜還說，卡神楊蕙如養網軍扮演上帝角色，由網軍在鍵盤上決定誰是好人誰是壞人，逼死一名外交官，蔡也一句話都不說。民進黨用納稅人的錢養網軍被抓出來，蔡完全裝著不知道。

韓國瑜也提到，駐日代表謝長廷緊急趕回台灣，是不是因為楊蕙如事件爆發？對於廣大台灣人民、年輕人被洗腦帶風向，蔡英文一句話都不說。小編跟幕僚幫蔡英文寫稿子，蔡英文在台上讀稿，內心是踏實還是不踏實？

韓國瑜說，蔡英文為了讓台灣人民相信他有境外網軍，還扣了曾永權帽子，說曾的網軍借給他，但曾連襪子、衣服都沒有借給他，更不用說網軍，玩笑開大了。

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