派系治國？韓打新潮流 蔡：對手做的稻草人

蔡政府有沒有被派系綁架？蔡英文總統回應說「說我被架空，又說我威權，這是矛盾。」記者余承翰／攝影 分享 facebook 蔡政府有沒有被新潮流派系綁架？國民黨候選人韓國瑜火力全開直指蔡總統被架空就像布袋戲，掌握的那隻手就是新潮流，更痛批民進黨執政控制司法、媒體、國庫通黨庫，黨庫通自己家，大撈特撈、大貪特貪；親民黨總統候選人宋楚瑜質疑，有人說蔡英文像是東漢的漢獻帝，身邊群雄割據，不但有董卓、曹操、袁術及袁紹，「你的英派就是你的劉皇叔嗎？」

蔡總統表示，很多歷史故事可以借鏡，還要注意過去與現在的時空環境不一樣，現在是民主、高科技時代，和封建時期的資訊不公開、威權不一樣。她強調，沒有派系的問題，沒有架空的問題，自己為所當為，「說我被架空，又說我威權，這是矛盾。」蔡在辯論後記者會也表示，派系問題是對手做出來的稻草人，用來打擊她。

「蔡英文被派系綁架，民進黨立委余天都說了，余天認證，蔡英文卻一個字也不敢說。」韓國瑜昨直指蔡英文被架空就像布袋戲，掌握布袋戲的那隻手就是新潮流。韓說，如果民進黨能清黨，把黨內癌細胞清除，台灣人可以再給他們一次機會，但現在整個被新潮流控制住，再控制中華民國吃香喝辣、貪汙舞弊，現在真的不能再投民進黨，因為不是民進黨執政，是新潮流在執政。

宋楚瑜也直指蔡英文背後派系的所作所為，不只國民黨有不同見解，大家也對派系豪取巧奪的方式、霸占國家名器頗有微詞。

蔡英文回應，強調她是總統、閣揆是她任命的，民進黨團和民進黨都有獨立、自主的運作空間，全都照憲政體制、民主的政黨政治走。她批評韓「道聽塗說」，想像出這些派系問題，顯示出韓對政治跟政黨政治的不了解。

「他們找不出什麼地方批評我、打擊我，只好做個稻草人，派系就是他們做出來的稻草人。」蔡英文在會後記者會表示，一般人所謂的派系，是民主政黨裡常見的現象，主要政治人物與理念相近的人在一起，「不能說是破壞民主或政黨政治的這種派系」。

蔡表示，民主政黨內部競爭、對外團結，不像威權政黨一遇到競爭就分裂，她反酸韓國瑜，「不想想國民黨，離選舉只剩兩個禮拜，還是團結不起來」。