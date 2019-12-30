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派系治國？韓打新潮流 蔡：對手做的稻草人

2019-12-30 00:25聯合報 記者陳熙文周佑政劉宛琳程嘉文、鄭媁／台北報導

蔡政府有沒有被派系綁架？蔡英文總統回應說「說我被架空，又說我威權，這是矛盾。」記...
蔡政府有沒有被派系綁架？蔡英文總統回應說「說我被架空，又說我威權，這是矛盾。」記者余承翰／攝影
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蔡政府有沒有被新潮流派系綁架國民黨候選人韓國瑜火力全開直指蔡總統被架空就像布袋戲，掌握的那隻手就是新潮流，更痛批民進黨執政控制司法、媒體、國庫通黨庫，黨庫通自己家，大撈特撈、大貪特貪；親民黨總統候選人宋楚瑜質疑，有人說蔡英文像是東漢的漢獻帝，身邊群雄割據，不但有董卓、曹操、袁術及袁紹，「你的英派就是你的劉皇叔嗎？」

蔡總統表示，很多歷史故事可以借鏡，還要注意過去與現在的時空環境不一樣，現在是民主、高科技時代，和封建時期的資訊不公開、威權不一樣。她強調，沒有派系的問題，沒有架空的問題，自己為所當為，「說我被架空，又說我威權，這是矛盾。」蔡在辯論後記者會也表示，派系問題是對手做出來的稻草人，用來打擊她。

「蔡英文被派系綁架，民進黨立委余天都說了，余天認證，蔡英文卻一個字也不敢說。」韓國瑜昨直指蔡英文被架空就像布袋戲，掌握布袋戲的那隻手就是新潮流。韓說，如果民進黨能清黨，把黨內癌細胞清除，台灣人可以再給他們一次機會，但現在整個被新潮流控制住，再控制中華民國吃香喝辣、貪汙舞弊，現在真的不能再投民進黨，因為不是民進黨執政，是新潮流在執政。

宋楚瑜也直指蔡英文背後派系的所作所為，不只國民黨有不同見解，大家也對派系豪取巧奪的方式、霸占國家名器頗有微詞。

蔡英文回應，強調她是總統、閣揆是她任命的，民進黨團和民進黨都有獨立、自主的運作空間，全都照憲政體制、民主的政黨政治走。她批評韓「道聽塗說」，想像出這些派系問題，顯示出韓對政治跟政黨政治的不了解。

「他們找不出什麼地方批評我、打擊我，只好做個稻草人，派系就是他們做出來的稻草人。」蔡英文在會後記者會表示，一般人所謂的派系，是民主政黨裡常見的現象，主要政治人物與理念相近的人在一起，「不能說是破壞民主或政黨政治的這種派系」。

蔡表示，民主政黨內部競爭、對外團結，不像威權政黨一遇到競爭就分裂，她反酸韓國瑜，「不想想國民黨，離選舉只剩兩個禮拜，還是團結不起來」。

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2020選舉民進黨蔡英文韓國瑜布袋戲國民黨宋楚瑜綁架癌細胞

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