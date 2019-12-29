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蔡英文辯論緊咬主權 韓國瑜宋楚瑜打沒收公投

2019-12-29 20:17台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

宋楚瑜說，台灣不需要強人，需要堅強的領導，要有團隊紀律，要把人民期待的事情好好兌...
宋楚瑜說，台灣不需要強人，需要堅強的領導，要有團隊紀律，要把人民期待的事情好好兌現。（photo by 直播截圖）
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總統辯論誰得分、誰失分？總統候選人辯論會29日開戰，中央社問及兩岸外交，國民黨韓國瑜說這是民進黨灌輸亡國毒素，反問馬英九8年執政有賣台嗎？台灣不能自裹小腳。聯合報問公投，親民黨宋楚瑜藉機說蔡政府沒收公投民意，韓國瑜則懷念推動公投的蔡同榮。自由時報問宋對20年來的觀察，宋答熱鬧有餘，紮根不足。

聯合報問法治公投

蔡英文回應聯合報提問，關於中監對保外就醫的縱容，以及陳水扁的脫序言行表示，這是法務部規定。針對1,000位法官反對陳師孟，蔡回應說監察院行使職權，總統不介入。韓國瑜則說蔡同榮為公投法東奔西走，蔡英文卻沒收公投，妨礙直接民權。宋楚瑜則說，因為公投、陳師孟、陳水扁等案，所以大家討厭民進黨。

「當年民進黨詬病國民黨4件事。第1政治干涉司法，第2國庫通黨庫，第3干涉媒體，第4多數暴力忽略程序正義，何時開始民進黨也如此墮落？」韓國瑜如此回應聯合報提問。宋楚瑜則說，當年民進黨說公投門檻要下降，卻沒有按照2018年公投的民意去調整施政，核能發電跟同婚議題，政府為何不好好處理？

中央社問兩岸外交

中央社提問關於兩岸外交，中共實現強人領導後，對內加強言論管制，對外搶走台灣邦交國，提一國兩制台灣方案，新疆教育營及香港反送中，世界各國對中國威權統治的疑慮加深，有何看法？

韓國瑜答，習近平說孝順父母，台灣人要不要聽？我們是中華民國，我們生在台灣，不維護台灣主權，誰來維護？叛國的罪行比貪汙還嚴重，民進黨灌輸亡國毒素，馬英九執政時有賣台嗎？高雄市有一面5星旗嗎？台灣要像裹小腳一樣把自己限制起來嗎？他第1個政見捍衛中華民國、熱愛中華文化，因此維護中華民國憲政體制是一定要的。

宋楚瑜答，要穩定兩岸和平，他跟對岸也談過這個問題，他主張對等分治、兩岸和平發展，台灣絕對主張維持現狀，任何現狀改變要由2,300萬人以民主方式決定，要有4個安全保障：台灣要有軍隊，台灣可參加國際組織，兩岸經濟互動確保台商公平發展機會，台灣民主自由制度要確保。

蔡英文說，當習近平說一國兩制的時候，韓市長卻跑去中聯辦，應該在人民之前就當機立斷，不是有了壓力才拒絕一國兩制，政府沒有限縮兩岸交流，是中共用觀光交流當成政治籌碼，當前最重要是捍衛國家主權，防止台灣被併吞是第一優先，形成國家團結態勢，共同盡最大努力維持兩岸關係和平穩定，她相信北京當局終究要和台灣打交道的。

自由時報問未來方向

自由時報提問宋主席，台灣20年來一路走來的得失成敗，應該走何方向？又問蔡總統下一個4年，要怎麼做？

宋楚瑜答，台灣20年來熱鬧有餘，紮根不足，台灣不需要強人，需要堅強的領導，要有團隊紀律，要把人民期待的事情好好兌現。蔡總統做壞的事情都沒有問過我（眾笑）。

蔡英文答，當下的領導人要窮盡所有辦法保護主權，讓台灣民主自由生活方式能繼續下去。美中貿易戰帶來世界經濟體系調整，領導人要主導成為未來供應鏈的核心，讓台灣能佔重要的一席之地。

韓國瑜則說，支持中華民國是他的信念，不是選票考量，蔡總統離2,300萬台灣人民很遙遠，但他選擇跟所有庶民站在一起。

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2020選舉電視辯論韓國瑜蔡英文宋楚瑜

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