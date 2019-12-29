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辯論彰顯人格特質 宋穩蔡推韓爆氣

2019-12-29 19:36台灣醒報 記者林意玲╱台北報導

看完總統競選電視辯論會令人有很複雜的感受。一方面為三人願意同台互相質問，足以欣慰台灣的民主，一方面也感嘆直球對決是一面照妖鏡，讓候選人的人格特質無所遁形。這次辯論最令人印象深刻的是國民黨參選人韓國瑜的情緒性發言，包括罵媒體沒有水準，也包括嘲諷歷屆總統五短身材。

宋最穩重

老實說，三位總統候選人的稿子與臨場答問的反應都在水準之上，對各項議題的攻防也都刀光見影。只是由於藍綠對決強烈，問與答之間，蔡、韓詰問交鋒的多，宋則明顯被冷落。

宋楚瑜也是三人中最理性平和、具總統層次、風度與內涵表現都佳的一人。他一方面勸戒韓國瑜應當尊重媒體，一方面提醒蔡英文不當聽任派系巧取豪奪，霸佔國家名器，撿到反送中的槍，竟然以「反滲透法」製造人民畏懼感。宋也擔心兩岸關係不能「知己知彼」、「換位思考」，以及選前人民是「頭家」，選後變「冤家」。

蔡推與躲

蔡英文總統明顯選擇不正面反駁派系問題指控，也把記者質問陳水扁趴趴走、陳師孟失職、謝長廷問題、慶富案等，分別推給法務部、監察院、外交部、高雄市政府與前朝，以致民眾無法聽見什麼新意。

聽眾印象較深刻的，反而是蔡兩度批韓國瑜「用膝蓋走路不重要」（「博恩夜夜秀」節目），以及三次指責韓是「信口開河」。

至於韓國瑜的發言口才便給、機鋒處處，三次舉余天為例，講到蔡被新潮流架空之事在黨內人盡皆知，以及朗度強調賴清德初選時被蔡網軍打趴的例子，可謂「以夷制夷」。

韓被激怒

然而，本場辯論最大的敗筆，卻也是韓國瑜在蘋果日報追問與王小姐的金錢往來、家人不知情的問題時，明顯被激怒。他爆氣指責蘋果日報「是沒有水準的媒體」，並斥責該媒體抹黑、造謠、無聊，「記者良心給狗吃了」，有失總統高度。

此外，韓國瑜也以「五短身材」形容前總統蔣經國、陳水扁，來為自己被批評沒有「總統像」辯駁，使人感到他的粗糙、口不擇言。

辯論是最容易教人暴露缺點的活動，人們在不假思索（沒有時間思索）下的反應，最接近他的真實人格，總統辯論賽讓民眾近身看見三位總統候選人的人格特質，這些都必然反映在1月11日的選票上。

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