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影／南部反空汙大聯盟遊行：想和總統吸一樣的空氣

2019-12-29 13:26聯合晚報 記者何定照／台北報導

空汙大遊行下午登場，南部反空汙大聯盟上午在總統府前抗議，他們說，蔡英文總統喊出大南方計畫，他們不要大發展，只要好空氣，希望政府終結重北輕南的天空，他們提出興達燃煤電廠2020年除役等五大訴求，想和總統呼吸一樣的空氣。

五大訴求為興達燃煤電廠2020年除役、中鋼停止煉焦及煤堆加蓋、政府應在高屏地區舉行流行病學調查及肺癌篩檢、停止高雄地區用移動汙染源節省量換固定汙染源增加量，在高雄林園設完整而非簡易的光化測站，以測出會致癌的有機揮發物。

盼總統辯論具體回答

聯盟代表李建誠說，多年來他們聽夠各種虛答，希望各總統候選人下午能在辯論中提出具體回答。他們來到台北覺得空氣好好，但高雄、屏東地區卻天天吸毒氣，希望蔡英文總統能來感受高屏人的痛苦，行政院副院長陳其邁應要求興達燃煤電廠別再燒了。現場群眾用閩南語高喊「阿邁，麥再燒了。」

屏東環保聯盟理事洪輝祥表示，本應是主人的高屏朋友，一個個罹患肺腺癌倒下來。目前所有總統候選人沒人對健康空氣提出任何政策，希望總統別再只是找環保署給他們虛的回應。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，高雄AQI空氣品質指標常顯示橘色警戒，PM2.5濃度超標至50至60微克/立方米的不良空氣，許多報告都指出南部民眾罹患肺腺癌的比率節節上升，遠高過於北部，要求政府應在高屏地區舉行流行病學調查及肺癌篩檢。

2020選舉空汙蔡英文

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