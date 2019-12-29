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新聞眼／韓、柯「二刀流」 圍剿新潮流

2019-12-29 00:08聯合報 記者林政忠

柯文哲指民進黨是部落政治，蔡總統充其量是部落共主。記者楊濡嘉／攝影
柯文哲指民進黨是部落政治，蔡總統充其量是部落共主。記者楊濡嘉／攝影
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打蛇打七寸，國民黨總統候選人韓國瑜和台北市長柯文哲最近猛轟新潮流系，正有此意。

韓國瑜砲打國安會前秘書長邱義仁、柯文哲追擊總統府秘書長陳菊，看得外界霧裡看花，有幾個事實必須先釐清。

邱義仁雖打出「割喉割到斷」代表作，但邱早就淡出新潮流系，蔡英文借重邱義仁是事實，但若以為打邱就是打新系，可能就會打錯重點。

民進黨副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌、陳菊固然跟新系關係密切，但從過去至今，蔡核心幕僚洪耀福、姚人多、劉建忻、陳其邁、陳明文、黃重諺、林鶴明等均非新系；且蔡曾被維基解密認證是「控制狂」，豈容單一派系架空。

戰力才是蔡團隊最關鍵考量，新潮流的謀略和深度，向來是民進黨最強戰力；新系讓蔡英文撿到槍，但彈藥走火時也會殃及她。

新潮流藉由蔡英文坐大是事實，國民黨不爽，綠營非新系人馬更加眼紅。新系和非新系的內戰刀刀斷骨；扁曾結合非新系達成黨內恐怖平衡，獨派一度操作「十一寇」，讓新潮流差點滅流。

新系有一套培植實力的系統，多年來成為黨內最強大正規軍和人才庫，從扁到蔡都要借重新潮流，讓新系人馬扮演「御前帶刀侍衛」，老二哲學成為永遠的當權派。

民進黨是講究實力的部落政治，新系占得重大金流、人脈的重要機關也是不爭的事實。韓國瑜和柯文哲就是要凸顯新系把持國家機器的亂象。

柯文哲把新系往死裡打，除了私怨，更重要的是南向爭取政黨票，提醒討厭新潮流的深綠支持者，可以選擇民眾黨；根正苗紅的新系大姐大陳菊，正是柯文哲眼中的頭號戰犯。

韓國瑜猛轟「白天總統蔡英文，晚上總統邱義仁」，用意是凸顯蔡英文執政無方、用人不當，延續去年九合一大選的勝利方程式，再擴大「討厭新潮流」就是「討厭民進黨」氛圍。

韓國瑜和柯文哲彷彿「二刀流」圍剿新潮流，擊垮新潮流等於打殘民進黨；但新系從來都不是吃素的，若能逆襲殲滅韓、柯，無疑拔了綠營心頭大患。選戰倒數兩周，最後大戰將是刀光劍影的「斬首行動」。

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