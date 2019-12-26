韓國瑜談青創 整合部會擴大市場

青創發展免靠國土大小？國民黨總統副總統候選人韓國瑜、張善政26日出席青創座談會，包括連勝文、林麗蟬、林奕華等人都出席。韓國瑜表示，上任後將調整法規及服務頻率，助青創產業發展，並以以色列為例，他說：「特拉維夫不是更小嗎？但他們的青創產業讓世界驚艷。」

青創產業靠實力

現場競選歌曲「我現在要出征」循環播放，韓國瑜及張善政26日現身「重返國際舞台之青創座談會」後先在主持人慫恿下唱了2遍，韓國瑜隨後致詞時幽默說：「大家好，我是韓導。」現場氣氛頓時輕鬆。講到年輕人處境，他還即興改編歌詞唱道，「我現在要賺錢，有老婆還有孩子要養。」

談及青創產業時，韓國瑜表示青創成功並不一定要靠國土大小，「以色列不是更小嗎，為什麼他們青創能引起全世界驚艷？」他指出，台灣2300萬人的市場雖然小，但還有5000萬的全球華人很願意來投資，只要政府肯以法規協助及整合部會，讓文創實力及價值提升，「我們不就是第2個以色列嗎？」

連：政府保守

連勝文則指出，現有的法規落後、政府心態保守及市場太小等都是青創面臨的問題，未來協調的工作非常重要，也推崇韓國瑜是個有誠信的人，答應的事情一定會做到。韓說：「我們都是在自己一個小塊田裡面自立自強，得不到錢自艾自憐，重點是政府有沒有喚醒這股力量？」

韓國瑜強調，當選後會大力培養下一代年輕人及啟動人才培育計畫。他表示：「我知道大家非常辛苦，但青創輸給其他國家我們是不服氣的，我們這麼巨大的資源竟然輸掉了，這怎麼可能，我絕對不相信。」他說：「將來政府的投資在哪個青創基地，服務就在哪裡，絕對不是每3個月看一次財務報表。」

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