經濟成長超20年前？ 韓批蔡資訊錯誤

「一樣的價格，有的套餐會少一杯可樂，有的滷肉飯會少一顆滷蛋。」針對第2場總統政見發表會，韓國瑜競總發言人鄭照新等26日召開「蔡總統膨風的經濟數字釋疑」記者會，以實質薪資下降、啟動中火備用機組導致空污，及廢除核電使電費上升等狀況，反駁蔡英文經濟成長說。

蔡數據不正確？

鄭照新說：「實際上實質薪資已倒退16年，2003年的經常性薪資是4萬893元，2019年卻是4萬763元，還倒退130元。」指出政見發表會上，蔡英文表示台灣薪資成長已超過20年前水準說法並不正確，蔡英文執政下的經濟成長追不上物價，政府也無法感受基層人民的痛苦。

蔡英文於政見發表會上表示「空氣污染是國民黨時期最嚴重，中火10個機組是國民黨決定蓋的」，對此鄭照新大力反擊，指出馬英九執政時將燃煤量逐漸降低，蓋好的機組也只是備用的，反指是蔡英文啟動備用機組及提升燃煤量，才是使空污變嚴重的元凶。

醫療組召集人王明鉅則指出，蔡英文未遵照公投結果堅持捨棄核電，導致電價上漲及電量不穩，「一座大潭電廠的人員疏失就造成全台大跳電」，且蔡英文的「核電更貴」說法也不正確，他補充：「核能發電每度電僅1.1元，現在電價每度2.62，台電光從核能發電就可以省下1.5元，每年可省500億。」

民間消費疲弱

「進出口都非常差，民間消費其實是疲弱的。」韓國瑜國政顧問團經濟產業組召集人林祖嘉表示，經濟成長2.6%雖正確，但人民無感，上市企業獲利也掉19%，且電子產業佔所有獲利將近6成，台積電、鴻海、大立光跟聯發科更佔電子產業獲利的4成，顯示分配不均的問題嚴重。

關於蔡英文所說的ITA資訊科技協定佔貿易6成，林祖嘉表示，ITA只囊括電子業，與各國簽FTA自由貿易協定才能夠分散產業風險。他說：「我們有鋼鐵、機械、汽車、石化及紡織業，難道這些都不重要嗎？」而今年經濟成長率中，政府投資大佔9.7%，台商回流的2000億也無法有效反映在經濟成長上。

王明鉅強調，歐盟的目標是於2050年達到碳中和，並非蔡英文的廢核說法，他指出，蔡英文目前的燃煤政策，只會導致更多的碳排放。他說：「歐盟對成員國是表示，尊重每一國能源分配的權利，不是像蔡總統所說的廢核。」

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