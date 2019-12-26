蔡英文：特偵組成藍政爭工具才被廢

國民黨總統候選人韓國瑜主張重啟特偵組，並一再要求蔡英文總統給答案，蔡英文昨日在政見發表會首度回應說，特偵組被國民黨當成政爭工具，造成特偵組被廢，「這就是東廠」。但韓國瑜回批，他談的是普世價值，蔡英文總統卻扭曲成政黨之爭。

韓國瑜昨再籲蔡英文對恢復特偵組表態。韓說，台灣人民痛恨貪官汙吏，行政院長蘇貞昌擔任台北縣長期間，家中新台幣一百八十萬元被偷，為何不報案？民進黨立委陳明文在高鐵上掉了三百萬，也不報案，若有特偵組要不要查呢？

民進黨總統候選蔡英文昨天在政見會火力全開砲轟對手。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

蔡英文反諷，韓國瑜兩次政見會只有一個政見，就是恢復特偵組。她以馬政府時期黃世銘案為例，檢察總長帶監聽譯文進入總統官邸，「向馬總統報告偵查中案件」，總統再將內容洩漏給行政院長，發動對國會議長的鬥爭，社會才知道，原來特偵組不但監聽國會，甚至還監聽檢察官，「目的只有一個，就是要把王金平院長拉下來」、「什麼叫東廠？這就是東廠」。

蔡英文說，特偵組被國民黨當成政爭的工具，就是後來被廢掉的原因。韓國瑜居然說要重新成立特偵組，還說是檢調建議，讓人無法相信。

韓國瑜回應，面對貪汙，他講的是普世價值，特偵組設立目的就是查辦高官重大貪汙案，為什麼要扭曲成政黨之爭，舉幾個國民黨例子就想帶過。從全台灣人民角度，大錯特錯。蔡英文用了一塊遮羞布，舉了國民黨案子，想代表民進黨清白。何苦如此？蔡總統沒辦法面對問題。

親民黨總統候選人宋楚瑜則提到，司法公正性不是只有公正的檢調，檢調只是起訴，大家也要關心審判過程。他以小燈泡案為例，「這不也是司法該注意的問題嗎？」