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韓諷「建立網軍199吃到飽」蔡稱捕風捉影

2019-12-26 00:07聯合報 記者鄭媁、蔡佩芳周佑政／台北報導

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二○二○總統候選人第二場電視政見發表會落幕。國民黨總統候選人韓國瑜抨擊蔡英文總統建構網軍，還諷她建立網軍「一九九吃到飽」；蔡總統則反擊，很多指控都是捕風捉影。親民黨總統候選人宋楚瑜則批蔡政府，當政治魔獸完全控制五院、媒體、網軍，成為超級政治魔獸，「這種外掛好玩嗎？」

韓國瑜、宋楚瑜昨對蔡政府火力全開。韓直批，蔡英文是無能被架空的總統，否則為何她任命的行政院前院長賴清德，要參加民進黨初選與她競選總統？「因為賴清德看到了台灣的沉淪，受不了，他有理想，決定出來放手一搏」，結果民調領先廿個百分點，卻被網軍活活打死，「妳用的行政院長出來跟妳選總統，面子往哪裡放？」

韓國瑜還批評，民進黨用納稅人的錢建構網軍楊蕙如，不是害死、而是幾乎謀殺了一名外交官，蔡英文一字不講。蔡英文用納稅人錢建立網軍，用一四五○帶風向、黑資料，第一次政見會居然拿網軍資料來質疑他，「妳建立網軍是一九九吃到飽，是不是？」

宋憂五權加上媒體、超級總統政治魔獸出現

宋楚瑜則以電玩「魔獸世界」形容，當魔獸世界在台灣的現實社會中出現，政治魔獸完全控制五院、媒體、網軍，而成為超級政治魔獸，「這種外掛應該存在嗎？」一旦集五權加上媒體、網軍於一身的超級總統出現，中華民國就會像魔獸世界，當台灣沒了民主，顧的到底是誰的主權？

對於民進黨遭批干預司法，蔡英文說，她看了這些指控，有些是捕風捉影、根本沒根據的指控，有些則是國民黨刻意把個案政治化。兩次政見會，韓國瑜只忙著講他自己的，別人說的澄清的，沒有影響他的看法，「一個領導人如果不能反省，將是最致命的錯誤」。

監委陳師孟擬約詢判馬英九洩密案無罪的法官，引發司法界連署抗議。蔡英文表示，不論誰執政或監委由誰提名，監察院和司法院一直存在這樣的爭議。法官獨立行使審判權，監委獨立行使調查權監察權，都是憲法保障和規範事項。她認為，兩院間應謹慎處理、彼此協調，如何畫出一條線，讓法官和監委都能獨立行使各自的憲法職權，才是民主社會、憲政體制應走的路，不需要政治化。

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