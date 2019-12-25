政見會2今登場！韓國瑜抓主控權 蔡英文應變

總統大選第二場政見會今天下午登場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統大選第二場政見會今登場，國民黨總統候選人韓國瑜陣營表示，為避免韓國瑜再被蔡英文總統一開始便發動攻擊而干擾，已擴大攻防準備，希望掌握主控權。蔡陣營表示，蔡總統將按既有步調闡述政績及政策理念，會繼續展現「即時調整」能力，自然回應現場攻防。為避免再遭藍綠採「尊宋」策略邊緣化，親民黨總統候選人宋楚瑜將以更年輕化、接地氣表達方式，盼民眾能「認真看橘」。

韓國瑜辯論小組成員陳以信分析，蔡總統的經驗比韓國瑜豐富，將上周首場政見發表會當成辯論會運用，從一開始就採取攻勢，其中甚至有許多不帶證據的指控，逼韓國瑜回應，雖然這讓蔡英文闡述自己政策的時間變得很少，但蔡英文戰術確實讓韓國瑜節奏受到了干擾，因此辯論小組已經就不同的互動方式擴大攻防準備。

韓營以後續三場政見發表與辯論會，做整體戰術的規畫。為彌補韓國瑜經驗上不足對手之處，內部除了給韓國瑜更多的政策讀本，與國政顧問、辯論小組開會討論，也進行更多攻防的模擬練習，讓韓國瑜能快速調整、快速學習。

蔡陣營幕僚表示，首場政見會中，韓國瑜提出很多不實指控與批評，蔡英文必須適時澄清，很多時候是「脫稿演出」，蔡現場的調整與反應能力佳。政見會的主軸本來就是提出政策願景，蔡在接下來的政見及辯論會，會完整說明政績與政見。

搶在政見會前，蔡總統連任競選辦公室上午引述媒體公布的縣市長施政滿意度，批評韓國瑜不是22縣市後一名，就是六都倒數第二名。競辦發言人簡舒培說，民進黨過去在高雄執政市民有光榮感，現在卻從光榮變暗黑，市民覺得韓是「隱形市長」。

橘營人士指出，宋楚瑜將延續上場政見會所提出當前台灣面臨的六大危機警訊，進一步提出具體解方。此外，對於蔡政府力推的反滲透法，宋也將直指這就是麥卡錫主義重現。

對近來的綠營網軍事件，宋楚瑜也將揶揄蔡總統已成超級政治魔獸，透過網軍外掛治國。而就蔡總統主張連任後要發展太空產業，宋也將質疑，蔡是要與韓國瑜一起征服宇宙？

此外，宋楚瑜也將對美中日韓台間國際現勢表達看法。橘營人士說，不論是蔡英文與韓國瑜，在上場政見會中對國際挑戰著墨甚少，這不是合格的國家元首應有態度。