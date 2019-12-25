神回顧／被韓國瑜帶著起飛 2019十大韓流人氣正妹

不管是反韓或挺韓都一樣吸睛

近年政壇也開始冒出了許多鮮肉、嬌點，為台灣的政治圈注入新的活水，例如台北「雙帥對決」的蔣萬安、吳怡農，或是初次「頭入選戰」就爆紅的賴品妤，當然還有一戰成名的「白眼女神」黃捷，這些人都讓更多年輕人開始關注起政治。

而說到2019政治圈爆紅的正妹，那就不得不提到國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜身邊的女人們，不管是反韓或是挺韓，這些因他而爆紅的正妹，透過媒體報導、網友討論都成了大眾關注的對象，你認識哪些呢？就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你！

image source：IG／黃捷

第一名：白眼正妹議員 黃捷

一戰成名的黃捷可以說是無人不知、無人不曉，身為時代力量新血的她，雖然年輕但當起議員氣勢一點也不輸人，認真備詢的模樣迷倒一片民眾，最出名「代表作」就是在質詢韓國瑜關於「高雄自經區」的問題時，因不滿對方的跳針回答，不耐煩到大翻白眼的行為，使她成為當時網路上最紅的政治人物之一。長相清秀可愛的黃捷在爆紅後被封為「白眼女神」、「白眼正妹議員」，受到PTT網友的喜愛，但她不改犀利問政的直話直說模式，逐漸累積死忠粉絲。

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第二名：PTT國民老婆 韓冰

父親韓國瑜是媒體、政壇上的話題人物，身為女兒的韓冰，一舉一動都被放大檢視，當然也成了超級話題製造機。年輕又漂亮的她，先前為了助選，經常上廣播節目、新聞訪問為韓國瑜拉抬聲勢，應對得體的態度與甜蜜溫柔的笑容，讓她闖出知名度。

嘴甜的韓冰不但深受PTT網友力捧顏值「搶認韓國瑜岳父」，甚至十分有長輩緣征服無數韓粉，先前幾句「不用跳海」、「邀請到高雄遊玩」等柔情攻勢，也讓台北市議員王世堅「一秒淪陷」變得靦腆萬分，成功拉攏對方。有許多網友認為，韓國瑜去年當選市長，韓冰為他帶來好感的功勞自然不在話下。

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第三名：韓營最美發言人 何庭歡

曾任台視主播的何庭歡，在2014年時一張「跪著採訪台北市長柯文哲」的照片，被網友捕捉到超火辣身材而爆紅成名，在PTT上掀起一股主播熱潮。廣受網友關注的她，2019年8月轉戰成為韓國瑜競選辦公室發言人，高顏值加上高學歷，專業漂亮的形象迷倒網友，更獲得「台北深田恭子」的稱號，甚至有網友大喊「歡歡副手我可以」呢！不過鄉民們可能要傷心了～何庭歡在去年穿上美麗的婚紗成了人妻，也不避諱的在臉書po出與大她7歲的記者老公羅暐智的合照，分享自己的幸福生活。

何庭歡臉書▶何庭歡

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image source:臉書／何庭歡

第四名：凱道「反串挺韓」正妹

高雄市長韓國瑜自從在去年九合一大選勝選後，聲勢也隨漲船高，場場造勢都可以看見鋼鐵韓粉的身影——沒想到卻有兩名「假韓粉」爆紅了！今年6月韓國瑜在台北凱達格蘭大道舉辦誓師大會，兩名正妹被YouTuber「長男次男」捕獲採訪，卻意外發現她們其實是不喜歡韓國瑜的高雄民眾，正妹加反串的話題性，當然讓她們成為網友們熱烈討論的對象囉～

image source：YouTube／長男次男



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第五名：煎餅正妹高中生

高雄鹽埕區一間香蕉煎餅店「廣德家」反串推出「發大財特價」煎餅，沒想到有韓粉誤會想購買遭譏，後來惱羞成怒大鬧店家，一名排隊買煎餅的正妹女高中生掃到颱風尾，甚至連臉書都被入侵辱罵，最後該名煎餅妹氣憤控告不理性的韓粉們，而她漂亮的模樣也被網友們大大的討論。

正妹IG▶@ting_18_

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第六名：北漂最美主持人 李明璇

去年10月韓國瑜還在為市長選舉奔波，曾替他主持北漂座談會的國民黨青年黨代表李明璇，亮眼的外型與健談的口才，讓她也跟著爆紅，還有了「北漂最美主持人」的稱號。而她也趁勢追擊，在今年4月初時投入了高雄鳳山區的立委初選，讓高雄的政壇又多了不少年輕的「嬌點」。

臉書▶李明璇

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第七名：韓粉直播主 高鈞鈞

誰說沒有年輕人挺韓？擁有漂亮外貌的直播主高鈞鈞就是韓粉青年代表之一！今年11月初她擅闖綠營造勢場合的記者區，偷拍記者工作情況，卻誤指現場寫稿的記者們為「1450」，讓不少媒體不滿抗議。高鈞鈞事後也親口向記者們道歉，認為自己一時失誤，希望大家不要因此誤會所有韓粉。

臉書▶高鈞鈞

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第八名：被盜圖國旗美女 鍾詩敏

韓國瑜的造勢場合裡總是國旗漫天飛舞，韓粉們手拿國旗、身穿國旗裝、頭戴國旗帽的模樣，也激發許多人的愛國心。

不過身為國民黨支持者的李來希日前不慎盜用了正妹球迷鍾詩敏的照片，強調「年輕人挺韓」的態度，而她發現後，急忙澄清自己並沒有特定立場，當時的照片是在雅加達亞運看棒球比賽時，為了替台灣加油貼上國旗貼紙而被拍到，並不是韓粉，只有堅定的希望「韓國輸」啊～

臉書▶Chung Emily

image source：臉書／Chung Emily

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第九名：罵韓烙跑市長 正妹護理師

「落跑已成事實，罷免就是義務」——就是這一句讓罷韓的護理師紅了！自高雄市長韓國於上任以來，兩派支持者爭論不休，而推動罷韓的粉專《Wecare高雄》就貼出了一支響應罷韓的影片，短短兩分鐘的影片不只出現金句，連影片中的主角楊姓正妹護理師也跟著爆紅，吸引了許多人的目光。

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第十名：挺韓學生正妹 張修寧

主張「我年輕，我挺韓」的正妹學生張修寧，在接受網路訪問時提到，她覺得韓國瑜就像父親一樣，不只路鋪得用心，更是一位超越黨派的政治人物。張修寧認為，身為「年輕人挺韓」的代表之一，很期待韓國瑜2020總統大選的表現，而她敢說敢表達的態度也獲得許多網友的讚賞，影片在許多韓粉社團中被大量轉發。

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【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月23日，共約一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『韓國瑜身邊正妹』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。