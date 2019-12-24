國產署再鑽探採樣 韓岳家抗議國家機器

國產署昨二度到韓國瑜岳父當年的砂石場，採樣送驗是否含重金屬，韓的小舅子李明哲（左三）與支持者抗議。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 國有財產署繼上周在韓國瑜岳父李日貴砂石場舊址開挖卅八個點，追查是否曾有掩埋廢棄物情事，結果白忙一場；昨天早上國產署再度委託廠商以小型鑽探取樣機，採取土壤樣本檢驗是否殘留重金屬；韓的小舅子李明哲與支持者到場高舉布條抗議，要求「國家機器追殺百姓到此為止」。

國有財產署中區分署長趙子賢對李明哲的抗議沒有正面回應，表示這次鑽探共廿四點，要往下再挖約一公尺深，採鑽探方式，與上次開挖不同，主要是要測有無重金屬汙染，約一個月後檢測報告才會出爐。

李明哲說，國產署上次挖了卅多個點查不出什麼，這次又來鑽探，不知道政府要做到什麼程度才肯罷休，「抹黑一張嘴，跑斷一條腿」，採樣的消息被散播、影射，挖不出什麼東西的時候卻不對外說明，希望國家機器對付百姓的手段到此為止，不要再有下一個受害者，「我們清清白白在這邊，不怕你來挖，也不怕你來採」。

李明哲說，國產署聲明送驗結果一個月後出爐，不知道蔡政府為了選舉屆時會怎麼操作，也許在選前突然公布裡面有什麼東西；如果想要抹黑，他看根本不用挖了，乾脆自行準備些汞汙泥、機油、針筒弄一弄，不用在這浪費資源，給大家一個清淨。

李明哲說，希望蔡英文政府好好想一想，把政見拿出來，選舉快到了還沒完沒了的搞這些，讓人民徹徹底底看扁，面對國家用這種方式執政，拿著尚方寶劍到處亂砍，他實在很無奈。