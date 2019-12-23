親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
挺韓罷韓都上街
綠能種電亂象多
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

國民兩黨選戰熱 彭啟明訪賴清德

2019-12-23 21:58台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

民進黨副總統候選人賴清德與立委候選人許淑華受專訪，發揮「母雞帶小雞」精神。（ph...
民進黨副總統候選人賴清德與立委候選人許淑華受專訪，發揮「母雞帶小雞」精神。（photo by 施凱文/台灣醒報）
分享
繼訪問宋楚瑜、張善政後，氣象專家彭啟明23再邀訪民進黨副總統候選人賴清德及立委候選人許淑華23日一同上「彭博士觀風向」直播。彭啟明問及韓國瑜將至台南跨年升旗時，賴清德直言此舉「沒有必要」。

彭啟明擅長以氣象觀點，剖析生活環境話題，近期更屢次邀請政治人物訪談。此次提及氣候變遷問題時，賴清德表示，像是亞馬遜及微軟都已要求合作廠商使用綠能，台灣目前綠能發展不足，將跟不上世界潮流。

賴：相同地方多於差異

彭啟明也推崇副總統候選人政見發表會中，賴清德沒看稿的表現廣受好評，賴清德則笑著稱讚張善政行政資歷完整，及余湘的奮力打拼精神也都很值得學習。「我們站在民主的舞台上，彼此相同的地方，遠遠大於差異。」他說。

賴清德表示22日的挺韓、反韓大遊行沒有造成衝突，是成熟的民主典範，自己很樂見包括政見發表會及遊行等民主活動舉行。然而賴清德也指出，台灣的政黨沒有辦法建立以國家利益為優先的政黨文化，以致於政黨長期處於對抗。他也提醒：「分歧這麼多，是因為溝通太少。」

選戰打到最後

彭啟明問及韓國瑜將至台南跨年升旗時，賴清德則提醒韓國瑜應該留在執政的高雄市即可，刻意跨縣市「沒有必要」，關於司法改革的問題，賴清德則重申支持陪審團制度設立。談到目前民進黨選情被外界看好，賴清德強調，選舉在票還沒開出來前不知道誰會贏，雖民調暫時領先，但仍會繼續衝刺直到選舉結束。

賴清德也表示，曾任台北市議員的許淑華若當選，除了可以讓民進黨席次過半外，還能協助台北市政府推動政策。回應網友問題時，許淑華則說，自己很欣賞國民黨的許淑華，雖然政治理念不同，但很樂見女性政治人物發光發熱。

【更多精采內容，詳見

2020選舉

延伸閱讀

民進黨最重視經濟？ 賴清德：顧佛祖也要顧腹肚

日本前駐台代表估蔡韓票數差5% 賴清德：不能...

藍營問2014見過統戰部長沙海林？ 賴清德：...

洪秀柱遭指女版吳斯懷 賴清德：她的立場大家都...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

郭台銘退出大選：真心後悔當初沒有堅持下去

2019-12-23 21:21

張善政：現在把台灣搞好 統獨是若干年後下一代的事

2019-12-23 21:39

女兒被抱大哭影響韓國瑜選情？ 女嬰父：很抱歉

2019-12-23 19:07

影／張善政罕見偕妻公開活動 妻爆料兩人初吻竟等到這麼久

2019-12-23 21:20

民進黨最重視經濟？ 賴清德：顧佛祖也要顧腹肚

2019-12-23 20:08

出席社福總盟餐會 蔡英文：社福基本法是下一任的功課

2019-12-23 19:55

李嗣涔哽咽：國家退步了 30年前冀望的中華民國哪去了？

2019-12-23 19:50

韓國瑜抱女嬰惹議 韓陣營與三立電視將互告

2019-12-23 19:20

直播／台大EMBA時事論壇今登場 張善政出席演說

2019-12-23 18:55

【重磅快評】韓國瑜抱哭女嬰 竟是賴清德為綠營止血

2019-12-23 17:15

今年元旦韓國瑜連趕場 先參加高雄再至台南升旗

2019-12-23 16:46

醫師衛教勿親嬰兒恐挨告？ 姜冠宇強調未針對個人

2019-12-23 16:26

罷韓人數灌水 韓辦：假民主真霸凌

2019-12-23 16:19

韓國瑜未經許可抱女嬰？ 韓辦還原當天影片喊告

2019-12-23 16:10

日本前駐台代表估蔡韓票數差5% 賴清德：不能大意

2019-12-23 15:59

藍營問2014見過統戰部長沙海林？ 賴清德：是市府層級

2019-12-23 15:48

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王想得複雜

2019-12-23 15:40

影／朱立倫：相信王金平會持續替國民黨助選

2019-12-23 15:27

馬英九說投蔡英文電價漲 賴清德：情急會講非事實的話

2019-12-23 15:24

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼問題嗎？

2019-12-23 15:13

總統大選政見發表會第2場 警方公告交管範圍

2019-12-23 15:10

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點害怕

2019-12-23 15:02

蔡英文：和對手最大距離是做事能力 再4年會做更多

2019-12-23 14:36

細數過去3年成績 蔡英文臉書喊話：請再給我4年

2019-12-23 14:36

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好棒棒？

2019-12-23 14:35

日本前駐台代表估選情 韓蔡差距5%內

2019-12-23 14:20

韓國瑜抱哭女嬰 父親手稿聲明曝光

2019-12-23 14:20

砲打賴菊謝赴陸 藍：蔡英文先查身邊人

2019-12-23 14:16

籲蔡政府懸崖勒馬 宋楚瑜：讓新民意決定反滲透法

2019-12-23 14:15

藍輔選大咖歸隊 綠防動員效應

2019-12-23 14:14

本土藍青年聯盟發聲 籲跨派系支持韓國瑜

2019-12-23 13:50

蔡親美反中引疑慮 賴清德：民進黨政府是反共不反中

2019-12-23 13:43

藍營評估選情：差距一直在收斂中

2019-12-23 13:36

韓國瑜元旦挑台南升旗 賴清德：這個真的沒有必要

2019-12-23 13:29

強抱嬰兒惹怒其母？韓競辦：媽媽親自抱給韓國瑜

2019-12-23 13:12

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 管碧玲：韓蔡是傳統現代對照

2019-12-23 13:12

韓蔡勝負5個百分點？ 管碧玲：沼田大使暗助小英

2019-12-23 13:09

候選人親小孩 媽媽社群炸負評、台大兒科權威也說不ok

2019-12-23 13:08

蔡英文穩紮穩打 觀察國民黨歸隊是否有「動員效應」

2019-12-23 12:38
看更多

熱門文章

韓國瑜抱哭女嬰 父親手稿聲明曝光

2019-12-23 14:20

「小太陽」作者96歲林良辭世 最後專欄下周見報

2019-12-23 09:59

農地種電規定大鬆綁 良田淪陷

2019-12-23 00:14

影／跟風下架吳斯懷？ 洪秀柱發飆：沒用的國民黨

2019-12-23 12:57

三軍肉搏戰年頭打到年尾 導火線竟是薄薄這一本…

2019-12-23 08:00

「阿公」陳芳明看韓國瑜抱嬰：你只是沒同理心的禿頭

2019-12-23 08:04

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 女嬰父親：他又不是流浪漢

2019-12-23 12:35

【重磅快評】韓國瑜抱哭女嬰 竟是賴清德為綠營止血

2019-12-23 17:15

「經濟能源」當道 國軍也採購特斯拉電動車

2019-12-23 11:02

孫大千：照罷韓灌水法 挺韓遊行應有80萬人

2019-12-23 09:56

陳師孟約詢惹怒法界 7成法官連署「硬起來」

2019-12-23 11:06

農民搶種電 修法開大門 「光電田」恐難擋得住了

2019-12-22 23:32

女兒被抱大哭影響韓國瑜選情？ 女嬰父：很抱歉

2019-12-23 19:07

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點害怕

2019-12-23 15:02

忘記了還是害怕想起來？ 國民黨列民進黨高層訪中清單

2019-12-23 11:53

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好棒棒？

2019-12-23 14:35

婦女會掛看板「蔡易餘楊蕙如速配」 蔡易餘：負面手法

2019-12-23 10:37

強抱嬰兒惹怒其母？韓競辦：媽媽親自抱給韓國瑜

2019-12-23 13:12

罷韓、挺韓誰人多？南部人只在乎「不淹水、不買水」

2019-12-23 12:18

拚空戰！罷韓遊行聲量占上風 10萬多筆勝挺韓

2019-12-23 16:38

李嗣涔哽咽：國家退步了 30年前冀望的中華民國哪去了？

2019-12-23 19:50

大眾走高雄第2天 蔡壁如：可理解你們去年為何投韓國瑜

2019-12-23 12:14

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼問題嗎？

2019-12-23 15:13

醫師衛教勿親嬰兒恐挨告？ 姜冠宇強調未針對個人

2019-12-23 16:26

現在要出征！ 屏東國旗裝機車隊為韓國瑜環島10天拉票

2019-12-23 09:06

韓國瑜抱女嬰惹議 韓陣營與三立電視將互告

2019-12-23 19:20

候選人親小孩 媽媽社群炸負評、台大兒科權威也說不ok

2019-12-23 13:08

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王想得複雜

2019-12-23 15:40

日本前駐台代表估選情 蔡韓票數差距約5個百分點

2019-12-23 08:45

歸隊？ 王金平：輔選立委就是幫韓

2019-12-23 00:38

國產署再起濁水溪鑽探採樣 李明哲：早日停止骯髒手段吧！

2019-12-23 10:44

影／顏清標失聲 助選硬擠出15個字就無法再出聲

2019-12-23 10:49

韓國瑜抱寶寶惹議 柯文哲：沒那麼嚴重啦

2019-12-23 11:15

新聞眼／扭曲的能源政策 誰來把關「光復」良田？

2019-12-23 00:20

韓國瑜酸罷韓「民主遮羞布」 藍認「最壞時間已過去」

2019-12-23 00:29

總統大選前國軍將領晉升 蔡總統24日親致詞慰勉

2019-12-23 12:31

罷韓人數破50萬！他批灌水灌到超過業界行規太過分

2019-12-23 10:59

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 管碧玲：韓蔡是傳統現代對照

2019-12-23 13:12

郭台銘退出大選：真心後悔當初沒有堅持下去

2019-12-23 21:21

絕非辦藍不辦綠 陳師孟點名前監委李復甸該打一百大板

2019-12-23 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top