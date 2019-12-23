國民兩黨選戰熱 彭啟明訪賴清德

民進黨副總統候選人賴清德與立委候選人許淑華受專訪，發揮「母雞帶小雞」精神。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 繼訪問宋楚瑜、張善政後，氣象專家彭啟明23再邀訪民進黨副總統候選人賴清德及立委候選人許淑華23日一同上「彭博士觀風向」直播。彭啟明問及韓國瑜將至台南跨年升旗時，賴清德直言此舉「沒有必要」。

彭啟明擅長以氣象觀點，剖析生活環境話題，近期更屢次邀請政治人物訪談。此次提及氣候變遷問題時，賴清德表示，像是亞馬遜及微軟都已要求合作廠商使用綠能，台灣目前綠能發展不足，將跟不上世界潮流。

賴：相同地方多於差異

彭啟明也推崇副總統候選人政見發表會中，賴清德沒看稿的表現廣受好評，賴清德則笑著稱讚張善政行政資歷完整，及余湘的奮力打拼精神也都很值得學習。「我們站在民主的舞台上，彼此相同的地方，遠遠大於差異。」他說。

賴清德表示22日的挺韓、反韓大遊行沒有造成衝突，是成熟的民主典範，自己很樂見包括政見發表會及遊行等民主活動舉行。然而賴清德也指出，台灣的政黨沒有辦法建立以國家利益為優先的政黨文化，以致於政黨長期處於對抗。他也提醒：「分歧這麼多，是因為溝通太少。」

選戰打到最後

彭啟明問及韓國瑜將至台南跨年升旗時，賴清德則提醒韓國瑜應該留在執政的高雄市即可，刻意跨縣市「沒有必要」，關於司法改革的問題，賴清德則重申支持陪審團制度設立。談到目前民進黨選情被外界看好，賴清德強調，選舉在票還沒開出來前不知道誰會贏，雖民調暫時領先，但仍會繼續衝刺直到選舉結束。

賴清德也表示，曾任台北市議員的許淑華若當選，除了可以讓民進黨席次過半外，還能協助台北市政府推動政策。回應網友問題時，許淑華則說，自己很欣賞國民黨的許淑華，雖然政治理念不同，但很樂見女性政治人物發光發熱。

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