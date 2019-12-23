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直播／台大EMBA時事論壇今登場 張善政出席演說

2019-12-23 18:55聯合新聞網 綜合報導

國民黨副總統候選人張善政於今晚（23日）將受邀至台大EMBA時事論壇，並以「做事的人：張善政的斜槓探索人生」為題進行演說，現場除專題演講分享外，也將保留時間進行時事提問。

張善政過去曾擔任第一屆科技部部長，更於馬英九政府任內任行政院長一職，也是首位無黨籍的行政院長，此外，畢業於美國康乃爾大學土木環工博士的他，不僅是一名工程師，也是一位教授，同時還是公益推動者，且過去更在知名企業擔任主管。由於張善政人生中多元的職位角色，也讓他在今年4月順勢推出「做事的人：張善政的斜槓探索人生」一書，並以「國家工程師」的視角，分享他的科技善政理念。

目前總統大選已在倒數階段，張善政昨日也與國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐透過網路直播表示，過去曾在外商企業擔任主管，因此深知目前台灣法規對外商投資並不友善，特別是在工作簽證的部分，光申請就會耗時半年的時間，未來若當選將會鬆綁法規，使台灣產業薪資與工作環境水準提升，對台灣前途會有相當正面的幫助。

台大EMBA時事論壇將於今天晚間六點半開放入場，並於晚間七點開始，預計晚間九點半結束，張善政除了將有專題演講外，也會進行時事QA提問及簽書會，另外前台大校長李嗣涔也會到場參加。

國民黨副總統候選人張善政今晚出席台大EMBA時事論壇。 圖／聯合報系資料照片
國民黨副總統候選人張善政今晚出席台大EMBA時事論壇。 圖／聯合報系資料照片
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