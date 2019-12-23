親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
挺韓罷韓都上街
綠能種電亂象多
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

罷韓人數灌水 韓辦：假民主真霸凌

2019-12-23 16:19台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

將挺韓（左）與罷韓（右）的空拍照拿來比較，配合周圍腹地的容納面積可發現，罷韓宣稱...
將挺韓（左）與罷韓（右）的空拍照拿來比較，配合周圍腹地的容納面積可發現，罷韓宣稱多出15萬人有灌水嫌疑。（photo by 韓國瑜競選辦公室）
分享
「假民主之名，行霸凌之實！」韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋、鄭照新23日評論罷韓遊行指出，罷韓主辦方使用醜化韓國瑜的人偶形象，更甚於中共紅衛兵的霸凌。並指出，罷韓宣稱有50萬人，但要塞滿五福路需11公里長，遊行全程卻僅4公里，還拉起下面沒站人的「騙人布」，人數膨風灌水吹破牛皮。

宣稱50萬是膨風

「罷韓主辦方人數灌水灌到大淹水，傷害人民了解真相的權利與價值！」鄭照新強調，表態是公民的權利，但誠實與給予精確數據是主辦方的義務，遊行人數雖不易統計，但過度吹噓人數是不負責任的作為。鄭補充，「更何況還有很多塊綠色騙人布、遮羞布，根本吹破牛皮！」從空拍照可看出，綠布條下方並沒有站人。

鄭照新質疑，從Google map計算從高雄文化中心到鹽埕區的遊行路線共12.2萬平方公尺，以每平方公尺站3人計算，就算活動期間整條路塞滿人潮，也頂多容納36.7萬人，根本塞不進50萬人，50萬人要塞滿整條路共需11公里長，相當於高雄文化中心到左營，但罷韓遊行全程只有4公里，根本與宣稱的50萬人不符。

罷韓其實是霸凌

「民進黨消費完韓國瑜後消費香港，請問這是民主的價值嗎！？」王淺秋痛批，罷韓遊行除了使用韓國瑜的醜化人形道具外，更複製香港反送中遊行的衝突模式，不但由蔡英文高雄競選總部執行總幹事康裕成領軍，民進黨議員更是接連上台助講，民進黨的手法就是操作「芒果乾」（亡國感），才有從中獲利的機會。

「民主真諦是，就算互相不認同但仍互相尊重，而不是仇恨與對立！」王淺秋表示，「罷韓」其實就是「霸凌韓國瑜」，不斷灌輸人民仇恨，扭曲民主內涵，企圖讓民眾成為紅衛兵，將民主作為選舉的工具。相較之下，21日挺韓遊行民眾除了用和平歡樂方式支持中華民國，更用「愛與包容」支持台灣這塊土地，兩者高下立判。

【更多精采內容，詳見

2020選舉罷韓韓國瑜

延伸閱讀

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王...

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼...

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點...

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

【重磅快評】韓國瑜抱哭女嬰 竟是賴清德為綠營止血　

2019-12-23 17:15

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王想得複雜

2019-12-23 15:40

韓國瑜未經許可抱女嬰？ 韓辦還原當天影片喊告

2019-12-23 16:10

醫師衛教勿親嬰兒恐挨告？ 姜冠宇強調未針對個人

2019-12-23 16:26

今年元旦韓國瑜連趕場 先參加高雄再至台南升旗

2019-12-23 16:46

日本前駐台代表估蔡韓票數差5% 賴清德：不能大意

2019-12-23 15:59

藍營問2014見過統戰部長沙海林？ 賴清德：是市府層級

2019-12-23 15:48

影／朱立倫：相信王金平會持續替國民黨助選

2019-12-23 15:27

馬英九說投蔡英文電價漲 賴清德：情急會講非事實的話

2019-12-23 15:24

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼問題嗎？

2019-12-23 15:13

總統大選政見發表會第2場 警方公告交管範圍

2019-12-23 15:10

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點害怕

2019-12-23 15:02

蔡英文：和對手最大距離是做事能力 再4年會做更多

2019-12-23 14:36

細數過去3年成績 蔡英文臉書喊話：請再給我4年

2019-12-23 14:36

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好棒棒？

2019-12-23 14:35

日本前駐台代表估選情 韓蔡差距5%內

2019-12-23 14:20

韓國瑜抱哭女嬰 父親手稿聲明曝光

2019-12-23 14:20

砲打賴菊謝赴陸 藍：蔡英文先查身邊人

2019-12-23 14:16

籲蔡政府懸崖勒馬 宋楚瑜：讓新民意決定反滲透法

2019-12-23 14:15

藍輔選大咖歸隊 綠防動員效應

2019-12-23 14:14

本土藍青年聯盟發聲 籲跨派系支持韓國瑜

2019-12-23 13:50

蔡親美反中引疑慮 賴清德：民進黨政府是反共不反中

2019-12-23 13:43

藍營評估選情：差距一直在收斂中

2019-12-23 13:36

韓國瑜元旦挑台南升旗 賴清德：這個真的沒有必要

2019-12-23 13:29

強抱嬰兒惹怒其母？韓競辦：媽媽親自抱給韓國瑜

2019-12-23 13:12

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 管碧玲：韓蔡是傳統現代對照

2019-12-23 13:12

韓蔡勝負5個百分點？ 管碧玲：沼田大使暗助小英

2019-12-23 13:09

候選人親小孩 媽媽社群炸負評、台大兒科權威也說不ok

2019-12-23 13:08

蔡英文穩紮穩打 觀察國民黨歸隊是否有「動員效應」

2019-12-23 12:38

沼田評蔡韓勝負5%以內 蔡營：各種評論都會參考

2019-12-23 12:36

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 女嬰父親：他又不是流浪漢

2019-12-23 12:35

影／親寶寶惹怒家長？韓辦：被動接受勿炒作

2019-12-23 12:29

忘記了還是害怕想起來？ 國民黨列民進黨高層訪中清單

2019-12-23 11:53

新住民挺蔡：台灣人難道沒辦法支持台灣這個國家嗎？

2019-12-23 11:35

感謝王金平輔選立委助韓如虎添翼 韓營：代表藍軍團結

2019-12-23 11:28

沼田幹夫估綠營國會不過半 柯文哲：有可能

2019-12-23 11:20

韓國瑜抱寶寶惹議 柯文哲：沒那麼嚴重啦

2019-12-23 11:15

「讓新民意決定反滲透法」 宋楚瑜籲蔡政府知所節制

2019-12-23 11:11

國產署再起濁水溪鑽探採樣 李明哲：早日停止骯髒手段吧！

2019-12-23 10:44
看更多

熱門文章

韓國瑜抱哭女嬰 父親手稿聲明曝光

2019-12-23 14:20

「小太陽」作者96歲林良辭世 最後專欄下周見報

2019-12-23 09:59

農地種電規定大鬆綁 良田淪陷

2019-12-23 00:14

三軍肉搏戰年頭打到年尾 導火線竟是薄薄這一本…

2019-12-23 08:00

「阿公」陳芳明看韓國瑜抱嬰：你只是沒同理心的禿頭

2019-12-23 08:04

真金不怕火煉！韓國瑜汐止造勢 現場人數逾2萬

2019-12-22 19:32

孫大千：照罷韓灌水法 挺韓遊行應有80萬人

2019-12-23 09:56

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 女嬰父親：他又不是流浪漢

2019-12-23 12:35

王金平歸隊 胡幼偉：當初不服氣連三爺都沒得做

2019-12-22 22:32

農民搶種電 修法開大門 「光電田」恐難擋得住了

2019-12-22 23:32

影／跟風下架吳斯懷？ 洪秀柱發飆：沒用的國民黨

2019-12-23 12:57

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點害怕

2019-12-23 15:02

罷韓吹噓50萬人？ 蔡正元：拿自己智商開玩笑的數字

2019-12-22 21:39

陳師孟約詢惹怒法界 7成法官連署「硬起來」

2019-12-23 11:06

「經濟能源」當道 國軍也採購特斯拉電動車

2019-12-23 11:02

忘記了還是害怕想起來？ 國民黨列民進黨高層訪中清單

2019-12-23 11:53

婦女會掛看板「蔡易餘楊蕙如速配」 蔡易餘：負面手法

2019-12-23 10:37

影／攤商嗆要換掉吳斯懷、葉毓蘭 馬英九：他深綠的啊？

2019-12-22 18:14

新課綱充斥政治意識形態 張善政：歷史課本看了不舒服

2019-12-22 21:52

韓國瑜「回娘家」到北農 諷刺綠營搶了菜攤、丟了江山

2019-12-22 19:35

強抱嬰兒惹怒其母？韓競辦：媽媽親自抱給韓國瑜

2019-12-23 13:12

罷韓、挺韓誰人多？南部人只在乎「不淹水、不買水」

2019-12-23 12:18

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好棒棒？

2019-12-23 14:35

現在要出征！ 屏東國旗裝機車隊為韓國瑜環島10天拉票

2019-12-23 09:06

日本前駐台代表估選情 蔡韓票數差距約5個百分點

2019-12-23 08:45

大眾走高雄第2天 蔡壁如：可理解你們去年為何投韓國瑜

2019-12-23 12:14

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼問題嗎？

2019-12-23 15:13

韓國瑜批民進黨收買90%媒體 靠卑鄙贏得選舉

2019-12-22 21:41

歸隊？ 王金平：輔選立委就是幫韓

2019-12-23 00:38

三陣營表態同志教育 家長代表罵翻范巽綠

2019-12-22 23:01

國產署再起濁水溪鑽探採樣 李明哲：早日停止骯髒手段吧！

2019-12-23 10:44

國防安全研究院判斷 共軍2030年將有四支航艦戰鬥群

2019-12-22 19:58

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王想得複雜

2019-12-23 15:40

候選人親小孩 媽媽社群炸負評、台大兒科權威也說不ok

2019-12-23 13:08

謝龍介喊若進國會將成立特偵組 沒有就跪在媽祖廟

2019-12-22 19:23

韓國瑜酸罷韓「民主遮羞布」 藍認「最壞時間已過去」

2019-12-23 00:29

新聞眼／扭曲的能源政策 誰來把關「光復」良田？

2019-12-23 00:20

韓國瑜抱寶寶惹議 柯文哲：沒那麼嚴重啦

2019-12-23 11:15

影／顏清標失聲 助選硬擠出15個字就無法再出聲

2019-12-23 10:49

罷韓人數破50萬！他批灌水灌到超過業界行規太過分

2019-12-23 10:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top