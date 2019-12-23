罷韓人數灌水 韓辦：假民主真霸凌

將挺韓（左）與罷韓（右）的空拍照拿來比較，配合周圍腹地的容納面積可發現，罷韓宣稱多出15萬人有灌水嫌疑。（photo by 韓國瑜競選辦公室） 分享 facebook 「假民主之名，行霸凌之實！」韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋、鄭照新23日評論罷韓遊行指出，罷韓主辦方使用醜化韓國瑜的人偶形象，更甚於中共紅衛兵的霸凌。並指出，罷韓宣稱有50萬人，但要塞滿五福路需11公里長，遊行全程卻僅4公里，還拉起下面沒站人的「騙人布」，人數膨風灌水吹破牛皮。

宣稱50萬是膨風

「罷韓主辦方人數灌水灌到大淹水，傷害人民了解真相的權利與價值！」鄭照新強調，表態是公民的權利，但誠實與給予精確數據是主辦方的義務，遊行人數雖不易統計，但過度吹噓人數是不負責任的作為。鄭補充，「更何況還有很多塊綠色騙人布、遮羞布，根本吹破牛皮！」從空拍照可看出，綠布條下方並沒有站人。

鄭照新質疑，從Google map計算從高雄文化中心到鹽埕區的遊行路線共12.2萬平方公尺，以每平方公尺站3人計算，就算活動期間整條路塞滿人潮，也頂多容納36.7萬人，根本塞不進50萬人，50萬人要塞滿整條路共需11公里長，相當於高雄文化中心到左營，但罷韓遊行全程只有4公里，根本與宣稱的50萬人不符。

罷韓其實是霸凌

「民進黨消費完韓國瑜後消費香港，請問這是民主的價值嗎！？」王淺秋痛批，罷韓遊行除了使用韓國瑜的醜化人形道具外，更複製香港反送中遊行的衝突模式，不但由蔡英文高雄競選總部執行總幹事康裕成領軍，民進黨議員更是接連上台助講，民進黨的手法就是操作「芒果乾」（亡國感），才有從中獲利的機會。

「民主真諦是，就算互相不認同但仍互相尊重，而不是仇恨與對立！」王淺秋表示，「罷韓」其實就是「霸凌韓國瑜」，不斷灌輸人民仇恨，扭曲民主內涵，企圖讓民眾成為紅衛兵，將民主作為選舉的工具。相較之下，21日挺韓遊行民眾除了用和平歡樂方式支持中華民國，更用「愛與包容」支持台灣這塊土地，兩者高下立判。

【更多精采內容，詳見 】