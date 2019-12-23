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藍營評估選情：差距一直在收斂中

2019-12-23 13:36聯合晚報 記者蔡佩芳賴于榛邱瓊玉／台北報導

日本台灣交流協會前台北事務所代表沼田幹夫分析台灣總統及立委選情。 中央社
日本台灣交流協會前台北事務所代表沼田幹夫分析台灣總統及立委選情。 中央社
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對日本前駐台代表沼田幹夫評估總統選情，藍綠相差不到五個百分點，國民黨副秘書長蔡正元表示，這個觀察與他完全一致，據國民黨評估，總統大選選情差距一直在收斂中，雙方差距已經在誤差範圍內，不到五個百分點。

蔡英文總統連任競選辦公室發言人廖泰翔說，各種評論都會參考，作為現任者，就是國政為主全力以赴。

廖泰翔指出，有注意到沼田談話，競選團隊把握這最後的十多天，努力爭取國民的認同與支持。民進黨發言人劉康彥表示，政績會說話，各方民調顯示，蔡總統在不同年齡層獲得普遍支持，人民感受到蔡英文政府是一個做實事的團隊。

沼田認為明年1月選後，民進黨可能無法跨過過半的57席門檻，國民黨變成國會最大黨。蔡正元完全同意沼田觀察，他說，國民黨立委選情領先民進黨，評估顯示席次仍較民進黨多出幾席。國、民兩黨在全台各縣市都有一兩拉鋸中，最後會全力衝刺，讓國民黨重回國會最大黨。

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新表示，外交語言不是選舉語言，更嚴謹、更客觀，相較之下民進黨宣稱大贏30個百分點，完全就是選舉語言，灌水灌到太平洋。

綠營國會不過半？柯文哲：有可能

日本前駐台代表沼田幹夫昨天在東京演講時，認為民進黨與國民黨總統候選人票數差距，可能是5個百分點或以內，民進黨立委在立法院可能拿不到過半席次。台灣民眾黨主席柯文哲說，有可能不會過半。

柯文哲表示，蔡英文總統會贏，但是贏多少，也許沒有想像中的那麼多。老實講，到底是多少，他也不敢確定。美國和日本都在台灣會做自己的民調，當然沼田幹夫會講有，也許有做民調測驗，但國外外交人員講的話，大家看一看，列為參考，這樣子就好。

2020選舉蔡英文韓國瑜國民黨民進黨

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