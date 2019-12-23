藍營評估選情：差距一直在收斂中
對日本前駐台代表沼田幹夫評估總統選情，藍綠相差不到五個百分點，國民黨副秘書長蔡正元表示，這個觀察與他完全一致，據國民黨評估，總統大選選情差距一直在收斂中，雙方差距已經在誤差範圍內，不到五個百分點。
蔡英文總統連任競選辦公室發言人廖泰翔說，各種評論都會參考，作為現任者，就是國政為主全力以赴。
廖泰翔指出，有注意到沼田談話，競選團隊把握這最後的十多天，努力爭取國民的認同與支持。民進黨發言人劉康彥表示，政績會說話，各方民調顯示，蔡總統在不同年齡層獲得普遍支持，人民感受到蔡英文政府是一個做實事的團隊。
沼田認為明年1月選後，民進黨可能無法跨過過半的57席門檻，國民黨變成國會最大黨。蔡正元完全同意沼田觀察，他說，國民黨立委選情領先民進黨，評估顯示席次仍較民進黨多出幾席。國、民兩黨在全台各縣市都有一兩拉鋸中，最後會全力衝刺，讓國民黨重回國會最大黨。
韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新表示，外交語言不是選舉語言，更嚴謹、更客觀，相較之下民進黨宣稱大贏30個百分點，完全就是選舉語言，灌水灌到太平洋。
綠營國會不過半？柯文哲：有可能
日本前駐台代表沼田幹夫昨天在東京演講時，認為民進黨與國民黨總統候選人票數差距，可能是5個百分點或以內，民進黨立委在立法院可能拿不到過半席次。台灣民眾黨主席柯文哲說，有可能不會過半。
柯文哲表示，蔡英文總統會贏，但是贏多少，也許沒有想像中的那麼多。老實講，到底是多少，他也不敢確定。美國和日本都在台灣會做自己的民調，當然沼田幹夫會講有，也許有做民調測驗，但國外外交人員講的話，大家看一看，列為參考，這樣子就好。
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