冬至期許三陽開泰 韓國瑜：正氣勝邪惡

韓國瑜（中）掃迪化街拜票時表示，冬至這天特別有意義，天地的陽氣與正氣都開始欣欣向榮。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「民進黨政府執政不認真，為了酬庸、私利，搶了菜攤、丟了江山。」國民黨總統候選人韓國瑜22日橫掃迪化街拜票時表示，冬至到了迎來三陽開泰，天地的陽氣與正氣都開始欣欣向榮。迪化街聚集的支持者手拿國旗，高喊「總統好！」、「韓國瑜凍蒜！」提前讓年貨大街鬧熱滾滾。

年貨大街熱鬧滾滾

「庶民的力量會戰勝所有邪惡勢力！」立委候選人孫大千也表示，最後倒數20幾天什麼事情都有可能發生，因為對手恐懼，所以什麼奧步都使用得出來。但是正義終究會戰勝邪惡，庶民夥伴要緊緊依靠在一起，要勇敢站出來。孫大千高喊：「明年1/11用手上選票支持韓國瑜和孫大千一起翻轉台灣、改變現狀！」

韓國瑜隨後陪同立委候選人陳雪生，出席台灣福州十邑同鄉總會活動，出席的貴賓還有郝龍斌、蔣萬安、林奕華、陳學聖、劉盛良、費鴻泰、林郁方等，由於地點就在台北農產公司，也是韓參選總統以來首度回到北農，他表示這麼久沒回來心情很感動，所以一回來就趕快來報告和打招呼，並深深一鞠躬感謝大家。

擦亮中華民國招牌

韓國瑜致詞時表示，「前兩天到金門，發現金門同鄉漫佈全世界，整個大福州地區造就了許多人才，而中華民國把我們緊密的聯繫在一起」。韓提到，早上行程看到有民眾舉牌「重啟特偵組、全民反貪腐」，未來一定努力達到人民的期望、全力擦亮中華民國這塊招牌。

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