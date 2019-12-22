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說蔡總統「衰尾查某」 吳敦義致歉坦承失言

2019-12-22 01:04聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨主席吳敦義日前說蔡總統是「衰尾查某」引發爭議，他昨天坦承失言。 記者曾吉松...
國民黨主席吳敦義日前說蔡總統是「衰尾查某」引發爭議，他昨天坦承失言。 記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義日前說蔡英文總統是「衰尾查某」引發爭議，吳敦義昨天透過黨中央新聞稿，坦承不應該講衰尾「查某」。吳敦義認為，提及「查某」確實是失言，他表達歉意，但他絕無歧視女性之意，「雖不圓滿，但沒有惡意」。

吳敦義昨天出席台北市立委候選人費鴻泰競選總部成立活動，面對媒體訪問時表示，他日前對蔡總統的談話，談到經濟不好、治安不好、兩岸也不好，國際也不好，有點「衰尾」，「是針對可受公評之事，才去評的」，「選國家總統，經濟不重要嗎？社會和諧不重要嗎？廉能政府不重要嗎？和平兩岸不重要嗎？當然都重要！」如果這四件大事都沒有做好，當然是可受公評之事。

國民黨稍後發布新聞稿，吳敦義坦承失言。他指出，作為現代公民不應該有性別差異，他對女性一直非常尊重，例如警大前教授葉毓蘭排列不分區立委候選人第二位。此外，去年縣市長選舉提名，國民黨提名了七席女性縣市長候選人，是史上最多，最後七席女性縣市長候選人也都全部當選，證明國民黨或他個人並無性別歧視。

吳敦義表示，還原當時情況，蔡總統不斷汙衊國民黨，誣指國民黨主張「九二共識」是「一國兩制」，他感到義憤填膺，讓他不慎說出了「查某」兩字，但絕無歧視女性之意。

2020選舉吳敦義蔡英文

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吳敦義道歉 坦承講衰尾查某失言

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