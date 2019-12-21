韓營點名民進黨10大肥貓 「坐直升機通天」

韓競辦點名中華郵政董事長吳宏謀（左起）、雲豹能源董事長賴勁麟、第一金控董事長廖燦昌等人為民進黨十大肥貓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓國瑜競選辦公室昨舉行「民進黨十大酬庸肥貓」記者會，點名中華郵政董事長吳宏謀等十人。韓辦發言人王淺秋表示，民進黨執政酬庸的人數「族繁不及備載」，只要是親戚、親信，即使學經歷不足，照樣「坐直升機通天」，「沒關係就有關係，有關係就真的沒關係」。

分享 facebook 針對韓國瑜陣營指民進黨政府內有十大肥貓，蔡英文總統連任競選辦公室發言人廖泰翔表示，這些人員大多有政務官或地方首長的歷練，對公司的經營治理是非常有幫助的資歷，何來肥貓與酬庸？應該討論他們的績效，合理檢視才對。

王淺秋指出，立法院長蘇嘉全外甥張仲傑屏東大仁科技大學肄業，一路高升唐榮不鏽鋼公司總經理；高雄前議長蔡見興是首位無金融相關經驗的政治人物、超過六十五歲卻獲專案核准接掌合庫資產管理董事長，引發金融圈熱議。

雲林縣前副縣長丁彥哲近期接掌台酒董事長；高雄市前副市長林永堅現任兆豐資產管理董事長；前立委周慧瑛從民進黨黨職轉任兆豐金控旗下雍興實業董事長，「民進黨完全破壞制度及拔擢倫理」。

另位發言人葉元之表示，高雄市前副市長吳宏謀在高雄氣爆事件後辭職，竟能回鍋升任工程會主委兼政務委員、台灣港務公司董事長等職位，在交通部長任內發生普悠瑪列車出軌事故請辭，竟還接掌中華郵政董事長。

民進黨新潮流的前立委賴勁麟，爽任中華電信旗下神腦董事長；廖燦昌在合庫董事長任內因慶富案爭議遭拔，竟順利轉任第一金控董事長，行政院長蘇貞昌還護航說自己「用人唯才」？

葉元之說，前立委盧天麟空降台翔航太、亞洲航空董事長兼總經理，一人身兼四職，更被媒體點名缺乏營運能力，導致亞航嚴重虧損，國發基金間接賠掉六億元；立委邱議瑩的弟弟邱名璋僅擔任過縣議員，就能當寶固實業董事長。

韓國瑜國政顧問團廉能政策召集人廖達琪說，韓國瑜為杜絕目前政府體系扭曲現象，當選後將推動數位與開放的政府，落實庶民參與的審議機制，建立廉能政府。