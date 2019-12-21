觀察站／賴謹守分際 張獲完全授權 余善盡角色

民進黨副總統候選人賴清德（圖）昨天政見會後，稱讚對手張善政表現不錯。記者余承翰／攝影 分享 facebook 副總統政見發表會昨晚登場，三位副手有攻有守。國民黨副總統候選人張善政強調國家數位政策，直指蔡政府觀光、經濟發展的弱處，善用「理工男」優勢；代表執政黨的賴清德，謹守分際宣揚蔡政府政績，也不忘丟一句「暖男變憤青」，反酸張善政情緒管理罩門。親民黨副總統候選人余湘洋洋灑灑宣讀十大政見，也算善盡副手角色。

政見會上，賴清德與張善政這一對前閣揆「難兄難弟」備受矚目。張善政盡情發揮，看得出受到「完全授權」，但畢竟是人生第一次參與選舉，略顯緊張；賴清德全程不看稿，展現演說長才，卻因必須謹守副手身分，面對某些問題只能實問虛答，技術性回擊。

例如，張善政第一輪就以兩岸問題挑戰賴清德，問賴清德自稱「務實的台獨工作者」，在兩岸政策上怎麼與號稱維持現狀的蔡總統搭配？賴清德隨後解釋，台灣是共同美麗的家園，中華民國已經在台灣新生，台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國；但對於如何與蔡英文合作仍未具體回應。

相形之下，蔡英文近來雖強打政績，但張善政昨晚拋出「十大數位行動計畫」，卻戳破蔡政府空有政策、執行不彰的現況。

隨後賴清德對張善政連珠砲批評「暖男變憤青」，並說明張善政為何像憤青的原因，批張提到蔡英文未婚及蘇貞昌病情涉及歧視，看似接球，其實是另開戰場。

不過張善政也沒錯失機會，直言不滿民進黨施政才變憤青，接著又批評楊蕙如案、蔡英文與網紅合作惹議，也毫不手軟，甚至嗆「官逼民反」，逼賴清德接球。藍綠副手過招，其實不遜於主帥對壘。