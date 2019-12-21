學者：張善政「去草包化」賴清德光芒蓋主帥

國民黨副總統候選人張善政（右）在政見會的表現，學者認為有「去草包化」的加分效果。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 副總統候選人電視政見發表會昨晚登場，世新大學新聞傳播學院長溫偉群表示，張善政有「去草包化」的加分效果，賴清德光芒恐蓋過蔡英文總統。台大社會系教授薛承泰說，賴清德的政見不夠具體，張善政缺乏大亮點，余湘容易被忽略。

至於兩岸政策，薛承泰說，賴清德調性跟蔡英文很像，卻沒有提出解決辦法；張善政則認為對大陸不必惡言相向，雖然也沒有提出下一步，但至少提出和平相處的方法。至於余湘提出的「三民主義統一中國」，則是四十年前的主張。

溫偉群表示，相對總統候選人政見發表會，昨天回到過去的傳統政見發表模式，講述較多的政見，較少攻擊砲火，張、賴交鋒約只三成，其餘七成都在闡述政見。

溫偉群也指出，由於國民黨總統候選人韓國瑜表達政見較不清楚，張善政昨天充分補強，有「去草包化」效果，堪為稱職副手。賴清德的最大貢獻，是將民進黨兩岸政策闡述比蔡總統更清楚，但表現過好，光芒恐怕蓋過主帥。雖然賴清德數度特意提起蔡英文，但似乎比蔡更有總統相。余湘以企業人觀點看政治，感性足，但對政治語言略顯生疏。

薛承泰指出，三人台風最穩的是選戰老將賴清德，但政見細節模糊帶過；張善政第一次打選戰，「有點急、內容太多」。張善政政見講太多、太細，應該多挪出一點攻擊時間，「小亮點很多，卻缺乏大亮點」。

薛承泰說，賴清德指張善政「暖男變憤青」，勢必是討論亮點，但賴指張批蔡英文未婚女性不懂育兒、以及行政院長蘇貞昌的健康問題，是說法不恰當的二度傳播。