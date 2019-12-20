選戰開箱文／蔡英文趕車輔選 忙看選舉看板

因用餐時間不固定，蔡總統常在車上用餐。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨總統候選人蔡英文下鄉輔選頻繁，搭車穿梭各縣市最常做的事，就是觀察各地立委候選人的選舉看板，一旦認為看板不吸睛，她會透過幕僚打電話「提點」立委。

蔡英文每逢周末假日輔選行程滿檔，場次常橫跨不同縣市，驅車趕路的時間也多。晉升為「輔選達人」的蔡英文，沿途常觀察、比較競選看板照片與風格，關鍵是「一定要有朝氣」。

蔡英文日前到中部輔選，看到立委洪宗熠看板照片，直言「這樣不行啦」，當場請幕僚致電立委換張更有活力的照片。洪宗熠說，他當時接到電話有點驚訝，原來是總統覺得他的照片太老氣、顏色也不對稱，後來總統還請攝影團隊幫他拍照，他也換上總統指點過的新文宣照片，「我很感動，總統這麼細心」。

縣市長選舉時，蔡英文曾路過瞄到黨籍候選人用了一張很不自然的合成照，她立刻打給核心幕僚洪耀福，要求黨中央統一輸出標準的競選照片，以利爭取更多選票。

輔選或國政視察行程經常是一整天，蔡英文在車上會讀報，也會閱讀政策與選舉資訊，若發現疑問，會親自與部會首長即時「來電」討論。

蔡英文有時會小憩片刻，也會與隨車幕僚聊天，大多從公事出發，此時車上的氣氛較嚴肅；有時話題不拘，關心幕僚健康、工作情況，遇到家中有養貓狗的幕僚，官邸也有「毛小孩」的蔡英文還會大談「育兒經」。

蔡英文也曾自爆趕車趣聞，民進黨還未主政時，她任黨主席有一次要去彰化縣田中鎮輔選，由於地點太偏僻，幕僚在導航輸入「田中」，結果車子真的開到「田中間」，放眼四周一片荒蕪，全車人都笑翻了。

趕行程用餐時間不固定，蔡英文常在車上用餐，但總統座車不放飲料，只有隨扈帶著水瓶。幕僚透露，蔡英文胃口不錯，特別喜歡各地小吃，尤其行程走到下午，各地特色美食就成為「總統下午茶」。選戰期間，蔡英文有時會陪同候選人吃美食直播，蔡若覺得好吃就會外帶，一不小心買太多，幕僚就成了最大的受惠者。