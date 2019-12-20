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農發基金會遭立委點名「養肥貓跑選舉 」

2019-12-20 14:54聯合晚報 記者林麗玉╱台北報導

農委會遭立委指「養肥貓跑選舉」，並點名農村發展基金會董事長蔡復進。蔡復進回應，董...
農委會遭立委指「養肥貓跑選舉」，並點名農村發展基金會董事長蔡復進。蔡復進回應，董事一切依法，也無行政不中立。 記者林澔一／攝影
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選戰倒數三周，農委會遭立委指「養肥貓跑選舉」。國民黨立委馬文君表示，原本無給職的農村發展基金會董事長一職，自總統府秘書長陳菊人馬蔡復進7月上任後，疑自行追加預算240多萬，不僅月領近14萬高薪，還月花數十萬公帑拜會全國農漁會組織，幫蔡英文總統打點全國農林漁牧後援會，把國家當成我家。

農委會今年3月9日發布8237文號新聞稿表示，農村發展基金會董事長改為無給職，杜絕酬庸肥貓疑慮。不過馬文君接獲爆料，指農村發展基金會董監事會議紀錄顯示，新聘第12屆董事長蔡復進一上任馬上追加預算248萬多元，用來支付董事長月薪13萬8千元，每月座車租金、司機、隨身秘書和差旅雜支更超過41萬元。

馬批評，農村發展基金會設置目的是為促進農業發展和國際農業交流，但董事長蔡復進卻組成輔選大隊，屢屢出席蔡英文的選舉活動，還穿著後援會組織衣服，她懷疑蔡復進使用公款為民進黨輔選。

蔡復進：一切依法 無行政不中立

蔡復進回應，董事長職務領薪一切依法，也無行政不中立。

時代力量立委徐永明說，農發基金會董事長本應到立院委員會備詢，但歷次委員會都沒出席，董事長還偷偷追加預算變有給職，尤其蔡復進是陳菊在高雄市長任內的農業局長，這樣的人事安排不僅有酬庸高雄幫的疑慮，還疑似用政府資源輔選，農委會主委陳吉仲應到立院說明清楚。

馬文君指出，蔡復進上任後增聘專員及組員各一名人力，她去函農委會要求說明蔡復進上任後的工作內容、及增聘人力有何業務需求，農委會卻至今未回應。馬批評，民進黨不應花公帑拚選舉，農委會有必要說清楚。

2020選舉農委會馬文君

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