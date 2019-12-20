選前衝刺 藍攻台北城 綠回防中北部

選前倒數造勢，國民黨總統候選人韓國瑜決定「直攻台北」，明年一月九日將前進凱道造勢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大選決戰，文場、武場陸續登場，繼首場總統候選人政見會後，副總統候選人政見會今晚接棒交火。藍綠倒數造勢拚場，蔡英文總統將狂掃中台灣、再回防北部；國民黨總統候選人韓國瑜決定「直攻台北」，明年一月九日將前進凱道，舉辦超過卅萬人大造勢。

韓國瑜陣營選前三個周末原本設定台中、新北、台北、高雄四場大型造勢，但經評估後，韓國瑜決定取消明年一月四日新北造勢，改成北台灣直攻「台北城」，一月九日上凱道，北台灣戰場目標要贏蔡英文五十萬票；十二月廿一日台中造勢、選前之夜坐鎮高雄，北中南三場大造勢強力催票。

蔡英文總統（左二）昨晚出席內科協會歲末聯歡晚會；選前倒數拚場，蔡英文總統將狂掃中台灣、再回防北部。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

黨內總統初選勝出後，韓國瑜九月八日在新北三重水漾公園的首場大型造勢，號召卅五萬支持者到場，一月四日原本設定同一場地，但考量若人數無法超過九月八日的卅五萬人，對選前黃金周末的決戰氣勢，難免受到嚴重影響；且一月四日接近一月九日凱道造勢時間，為避免重複動員、以及戶外天雨因素，最後決定取消新北造勢。

韓陣營將北台灣支持者集結在一月九日凱道造勢，重點是號召知識藍和經濟藍歸隊，台北城若能攻下，選前之夜的高雄城造勢，關鍵在於韓在高雄能否在一年左右兩度擊敗民進黨。

民進黨從周日起進入決戰狀態，當天將由副總統候選人賴清德及副總統陳建仁組成「雙副掃雙北」團隊，兩人將於台北市立動物園出發，賴清德領軍掃新北市，陳建仁負責台北市，競選團隊也將在掃街時現場直播。

民進黨全力布陣「選前黃金周」，明年元旦將從新竹市起跑，二日到屏東縣，三日則在新北市汐止、三重大造勢。隨後四日在雲林、彰化及台中「狂掃中台灣」，五日回防台南，六至九日再從中台灣的彰化出發，接著坐鎮北部。選前之夜，蔡、賴將從高雄出發，回防新北市板橋，最後集結凱道。